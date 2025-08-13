Több autó is áthajtott a motoros testén – brutális helyszíni felvételek a balesetről

Kedd este a 7217-es úton, Veszprém és Szentkirályszabadja között történt ütközés hátborzongató részleteit a Délmagyar.hu tette közzé. A brutális baleset során egy motoros olyan súlyos sérüléseket szenvedett el, hogy esélye sem volt a túlélésre.

Brutális baleset: két autós is áthajtott a magatehetetlen motoros testén

Fotó: Delta Hírek hivatalos Facebook-oldala

A balesetről készült helyszíni képeket a Delta Hírek Facebook-oldala közölte. A Délmagyar információi szerint egy autós az úton előzésbe kezdett, majd a manőver után visszasorolt a sávjába. Az ismerőse, aki motoron jött utána, szintén előzött, viszont nem tért vissza a sávjába, hanem a barátja elé akart kerülni. Későn vette észre, hogy vele szemben levő jobbos kanyarból egy autó közeledik, és már nem tudta elkerülni az ütközést. Hiába vészfékezett, nekivágódott a szabályosan közlekedő autó bal oldalának, aminek következtében az úttestre zuhant. Ezek után

először az ismerőse, majd egy szemből jövő autó sem tudta elkerülni őt elkerülni, mindketten végighajtottak rajta.

A motoros olyan súlyosan megsérült, hogy az életét már nem tudták megmenteni. A hírportál úgy tudja, a férfi szegedi származású volt, jelenleg Veszprémben dolgozott, ahol egy lakást is bérelt. Az autó utasai nem sérültek meg a haváriában.

Brutális baleset az M1-en, motoros vágódott a szalagkorlátba

Az Origo az egyik korábbi írásában számolt be a tragikus esemény részleteiről. A megrázó tragédia során egy 40 év körüli motoros vágódott bele a szalagkorlátba. Az ütközésben olyan súlyosan megsérült, hogy a többszöri életmentő beavatkozások ellenére sem élte a túl a borzalmas becsapódást. A megrázó tragédia részleteit ide kattintva tudja elolvasni!