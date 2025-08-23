Keményen indul a hétvége: tömegkarambol az autópályán

Négy jármű, egy kamion, kisbusz és két személyautó csapódott egymásba az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán, Petőfiszállás térségében. A Delmagyar.hu közölte a péntek éjszakai havária részleteit. A portál képgalériát is közzétett a brutális balesetről.

A brutális balesetben négy jármű ütközött, az egyik az oldalára borult

Fotó: Donka Ferenc/Delmagyar

A kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok érkeztek a baleset helyszínére, és kezdték meg a mentést. A forgalom ideiglenesen az érintett útszakasz belső sávjában halad. Úgy tudjuk, a baleset során egy személy sérült meg, állapotáról egyelőre nincs információnk.

