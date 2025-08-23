Hírlevél

Keményen indul a hétvége: tömegkarambol az autópályán

Keményen indul a hétvége: tömegkarambol az autópályán

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Péntek éjszaka hatalmas csattanás rázta meg a pénteki éjszaka csendjét az M5-ös autópályán. A brutális balesetben két személyautó, kisbusz és kamion csapódott össze. Megmutatjuk a helyszínen készült megrázó képeket.
Négy jármű, egy kamion, kisbusz és két személyautó csapódott egymásba az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán, Petőfiszállás térségében. A Delmagyar.hu közölte a péntek éjszakai havária részleteit. A portál képgalériát is közzétett a brutális balesetről. 

brutális baleset
A brutális balesetben négy jármű ütközött, az egyik az oldalára borult
Fotó: Donka Ferenc/Delmagyar

A brutális balesetben az egyik jármű az oldalára borult

A kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok érkeztek a baleset helyszínére, és kezdték meg a mentést. A forgalom ideiglenesen az érintett útszakasz belső sávjában halad. Úgy tudjuk, a baleset során egy személy sérült meg, állapotáról egyelőre nincs információnk. 

A durva balesetről készült képgalériáját ide kattintva tudja megtekinteni!

Brutális baleset történt Rétság és Szendehely között is a 2-es úton, egy autó az árokba szaltózott. Az autó vezetőjét a tűzoltóknak kellett kiszabadítania, áramtalanították az autót. Ha kíváncsi a havária részleteire, kattintson az Origo.hu cikkére.

 

