Brutális baleset: darabokra szakított egy munkást a trágyaszórógép

Egy ötven év körüli férfi egy trágyaszórót javított a Somogy vármegyei Szentgáloskéren. A Sonline.hu úgy tudja, belenyúlt a gépbe, emiatt történhetett meg a brutális baleset.
A férfi évek óta dolgozott már a földeken. Egy ilyen jármű javítása rutinszerű feladat volt számára, mégis, egy szempillantás alatt megtörtént a tragédia, szörnyethalt.
Betette a kezét a gépbe, ami beszorult a kések közé. A daráló beindult és a munkást darabokra szakította.
A Sonline.hu szerint abba a tengelybe akadhatott be, amelyen pengék, fogak vannak, és ami forgó mozgással juttatja a földre a trágyát. Az sem elképzelhetetetlen,
hogy a mindig józan férfi megcsúszott, vagy rosszul lett és elesett.
Halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult eljárás az ügyben a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságon.
Három éve egy rönkvágó gép vágta el egy férfi nyakát Skóciában, miután a ruhája beleakadt a gépbe. A 61 éves Andrew Sinclair a skóciai Perthshire megyei Brae of Murthly-ban halt meg munka közben. Miután a ruhája belegabalyodott a röngvágó mozgó részébe, a jobb karja beszorult a gépbe.