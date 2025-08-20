Hírlevél

baleset

Brutális baleset: darabokra szakított egy munkást a trágyaszórógép

Szörnyethalt egy középkorú férfi Szentgáloskéren. Trágyaszórógéppel történt a brutális baleset.
Egy ötven év körüli férfi egy trágyaszórót javított a Somogy vármegyei Szentgáloskéren. A Sonline.hu úgy tudja, belenyúlt a gépbe, emiatt történhetett meg a brutális baleset. 

Brutális baleset Somogyban: ez a trágyaszórógép szakított szét egy munkást pont itt, ahol áll
Fotó: TV2 Tények/Sonline.hu

A férfi évek óta dolgozott már a földeken. Egy ilyen jármű javítása rutinszerű feladat volt számára, mégis, egy szempillantás alatt megtörtént a tragédia, szörnyethalt. 

Betette a kezét a gépbe, ami beszorult a kések közé. A daráló beindult és a munkást darabokra szakította. 

A Sonline.hu szerint abba a tengelybe akadhatott be, amelyen pengék, fogak vannak, és ami forgó mozgással juttatja a földre a trágyát. Az sem elképzelhetetetlen, 

hogy a mindig józan férfi megcsúszott, vagy rosszul lett és elesett. 

Halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult eljárás az ügyben a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságon.

Brutális baleset: röngvágó is ölhet embert

Három éve egy rönkvágó gép vágta el egy férfi nyakát Skóciában, miután a ruhája beleakadt a gépbe. A 61 éves Andrew Sinclair a skóciai Perthshire megyei Brae of Murthly-ban halt meg munka közben. Miután a ruhája belegabalyodott a röngvágó mozgó részébe, a jobb karja beszorult a gépbe. 

 

 

