Brutális baleset: darabokra szakított egy munkást a trágyaszórógép

Egy ötven év körüli férfi egy trágyaszórót javított a Somogy vármegyei Szentgáloskéren. A Sonline.hu úgy tudja, belenyúlt a gépbe, emiatt történhetett meg a brutális baleset.

Brutális baleset Somogyban: ez a trágyaszórógép szakított szét egy munkást pont itt, ahol áll

Fotó: TV2 Tények/Sonline.hu

A férfi évek óta dolgozott már a földeken. Egy ilyen jármű javítása rutinszerű feladat volt számára, mégis, egy szempillantás alatt megtörtént a tragédia, szörnyethalt.

Betette a kezét a gépbe, ami beszorult a kések közé. A daráló beindult és a munkást darabokra szakította.

A Sonline.hu szerint abba a tengelybe akadhatott be, amelyen pengék, fogak vannak, és ami forgó mozgással juttatja a földre a trágyát. Az sem elképzelhetetetlen,

hogy a mindig józan férfi megcsúszott, vagy rosszul lett és elesett.

Halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult eljárás az ügyben a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságon.

Brutális baleset: röngvágó is ölhet embert

Három éve egy rönkvágó gép vágta el egy férfi nyakát Skóciában, miután a ruhája beleakadt a gépbe. A 61 éves Andrew Sinclair a skóciai Perthshire megyei Brae of Murthly-ban halt meg munka közben. Miután a ruhája belegabalyodott a röngvágó mozgó részébe, a jobb karja beszorult a gépbe.