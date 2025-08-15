Péntek délelőtt két autó karambolozott az M3-as autópálya 78-as kilométerénél, Gyöngyöshalász közelében, a Nyíregyháza felé vezető oldalon – írta a Szon.hu. A brutális balesetben érintett autókban összesen öten utaztak. Hozzájuk mentőt hívtak.

Öten sérültek meg az M3-ason egy brutális balesetben 2025. augusztus 15-én, áll az egész sztára (illusztráció)

Fotó: Mediaworks

Az autósok szokták egymást figyelmeztetni a különböző, autós közösségi oldalakon. Az egyikük ezt írta:

M3 Nyíregyháza felé Gyöngyös után: kisteherautó az árokban, további 3 autó összetörve. Dugóra számítsatok. Mentő, tűzoltó, rendőr kint.

Egy másik autópályás csoportban is körültekintő vezetésre és forgalomkorlátozásra hívják fel a figyelmet baleset miatt:

Sziasztok. M3 Gyöngyös után Nyíregyháza felé az OMV benzinkút után kisteherautó átszakította a szalagkorlátot. A leállósávon folyik a mentés, de a bámészkodókkal mindenki vigyázzon! Jó utat mindenkinek!

A brutális balesetben érintett autókban ülők mellett mások is megsérültek ma

Nem ez volt az első baleset. Ma már kora reggel elesett a keleti országrészbe vezető sztára. Fehérgyarmat és Tunyogmatolcs között is összeütközött egy autó és egy kisteherautó, ezutóbbi az oldalára borult. A helyszínre a fehérgyarmati hivatásos tűzoltók mellett rendőrök és mentők is érkeztek.

A baleset helyszínéről egy középkorú nőt és két férfit könnyebb sérülésekkel vittek kórházba.

A hatóságok mindenkit arra kérnek, hogy fokozott figyelemmel közlekedjen az M3-as balesetben érintett szakaszain, és lehetőség szerint válasszon kerülő útvonalat.