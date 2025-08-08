Hírlevél

kórház

Kórházba került a brutális támadás áldozata: megverték, majd mindenét elvették

Elképesztő rablás történt Füzesabony városközpontjában, annak egyik bokros területén. A brutális támadás áldozata egy 28 éves férfi, akit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.
Brutális támadás áldozata lett egy 28 éves füzesabonyi férfi a város központjának egyik bokros területén. Úgy tudni, az egyik támadó az áldozat ismerőse volt, mégis olyan durván megverték, hogy azonnal kórházba kellett szállítani – írja a heol.hu.

Brutális támadás: hárman verték meg és fosztották ki a 28 éves áldozatot
Brutális támadás: hárman verték meg és fosztották ki a 28 éves áldozatot
Fotó: Shutterstock/onsuda

Brutális támadás: egyik ismerőse verte meg kegyetlenül a fiatal férfit

Augusztus 7-én, csütörtök délután történt az elképesztő eset, amikor a három támadó Füzesabony központjában, egy bokros területen váratlanul nekitámadt az áldozatnak: megfenyegették, majd durván megverték és teljesen kifosztották, mindenét elvették. Úgy tudni, az áldozat a támadók egyikének ismerőse volt, mégis olyan kegyetlenséggel bántak el vele, hogy a 28 éves áldozatot súlyos sérülésekkel kórházba kellett szállítani. 

A fiatal férfitól elvettek mindent, az összes pénzét, ékszereit és telefonját is. A Füzesabonyi Rendőrkapitányság csoportosan elkövetett rablás és más bűncselekmények gyanúja miatt indított eljárást a három támadó ellen. A rendőrök azóta beazonosították a rablókat, kettejüket pár órával később Egerben sikerült kézre keríteni és őrizetbe venni. Kiderült, hogy az egyikük egy 16, másikuk egy 19 éves bogácsi fiatal, a rendőrség kezdeményezte a letartóztatásukat. A harmadik támadó egy 19 éves, miskolci származású fiatal, ellene elfogatóparancs van jelenleg is érvényben.

Nemrég történt egy igazán felkavaró eset, szintén egy kegyetlen és fiatal rablót kapott el a rendőrség Eger környékén. Az illetékes ügyészség vádat emelt egy fiatalkorú fiú ellen, aki a környéken idős emberek kirablásával, kifosztásával és betöréssel foglalkozott. Az ifjú rabló nagy értékben tulajdonított el értéktárgyakat és készpénzt.

 

