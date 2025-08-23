Luxusautó ütközött furgonnal, több gyermeket is kórházba kellett szállítani – videó

Nagyon durván alakul augusztus utolsó előtti szombatja, egyre-másra érkeznek a hírek a durva balesetekről. A legújabb szerint Kiskunmajsán brutális ütközés történt, amelyben egy luxusautó tört össze és gyerekek és megsérültek. A baleset részleteit a Baon.hu osztotta meg.

Brutális ütközés szombat délelőtt Kiskunmajsán, több embert, köztük gyerekeket is kórházba szállítottak

Fotó: Pozsgai Ákos

A szombat délelőtti brutális ütközés a Fő utca és a Kinizsi utca kereszteződésében történt

Helyszíni információink szerint két holland rendszámú személyautó tartott a városközpont felé a Fő utcán, amikor eddig tisztázatlan okok miatt a hátul haladó személyautó áttért a bal oldali sávba, ahol frontálisan ütközött a szemből érkező kisbusszal – írja a Bács-Kiskun vármegyei hírportál. Tudomásunk szerint a furgon mustot szállított, a sofőrje nem sérült meg. Nem voltak azonban ilyen szerencsések a személyautó utasai.

Egy héttagú család utazott az autóban, köztük többen megsérültek, a sérültek között kisgyerekek is voltak.

A Baon úgy tudja, három személyt szállítottak a kiskunhalasi kórház sürgősségi osztályára.

A mentés ideje alatt áll a forgalom az érintett útszakaszon, mivel az egymásba csapódó autók teljes egészében elfoglalják mindkét sávot. A rommá tört autókon hozzávetőleg tízmilliós kár keletkezett.

A város hivatásos tűzoltói érkeztek a helyszínre, ők áramtalanították mindkét járművet. Az esetről készült képgalériát ide kattintva tudja megnézni!

Brutálisan ütköztek péntek éjszaka a 4-es főúton is. Mint utóbb kiderült, a halálos baleset során 4 ember a roncsokba szorult. Hatan súlyosan, egy ember könnyebben sérült meg, egy utas életét már nem lehetett megmenteni. A tragédia részleteit az Origón tudja elolvasni!

Nyitókép: Pozsgai Ákos/Baon.hu