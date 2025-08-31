A pszichésen beteg Széchenyi téri perecárust minden pécsi ismerte a Bama.hu szerint. Gyilkosa is az ismerőse volt. Közel három évvel ezelőtt, 2022 decemberében befogadta magához a férfit, aki végül brutálisan végzett vele.

Brutálisan végeztek a pécsiek kedvenc perecárusával, fotó: Bama.hu

Az áldozat egyedül élt a pécsi otthonában felesége halála óta, egészen addig, amíg a lakótárs meg nem jelent. Nem volt vele gond 2023 tavaszáig, de akkor egy nő is beköltözött hozzájuk, a lakótárs új barátnője. Onnantól kezdve mindennap zajongtak, "randalíroztak" a házban. A férfi ekkor már olyan beteg volt, hogy a kormányhivatal gyámügyi osztálya intézkedéseket tett a gondnoksága ügyében, de az eljárás a haláláig nem zárult le.

Elképesztő kegyetlenség

2023 karácsonyán a férfi rátámadt a házigazdára. A perecárus december 26-án halt meg, de nem akkor kezdődtek a szenvedései.

Napokig tartó kínoknak, fájdalomnak volt kitéve, erre utalnak a holttesten talált nyomok.

Az igazságügyi orvosszakértő 84 sérülést jegyzett fel a fején, a nyakán, a mellkasán, a hasán, a bal/jobb felső és az alsó végtagjain és a hátán is. A jelentés szerint ezek egytől egyig valamilyen nagyon erős és "tompa erőbehatástól, nagyobb felületű eszközzel való bántalmazástól" vagy leforrázástól alakultak ki. A gyilkos két kézzel szorította el áldozata nyakát, akinek a halálát végül fulladás okozta. A szakértő szerint a férfi sérülései az átlagosnál nagyobb szenvedéssel jártak.

A sérülései alapján gyilkosa ököllel ütötte, többször megrúgta, megtaposta, a fürdőkádba fektette és forró vizet engedett rá, végül megfojtotta a perecárust.

A lakótársat elfogták és megvádolták a brutális gyilkossággal. Kedden folytatódik a pere a Pécsi Törvényszéken tanúk meghallgatásával.

