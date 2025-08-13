Hírlevél

Rendkívüli

Bemondták: nukleárist támadást indítottak az ukránok

kiégett busz

Sokkoló képeken a kiégett budapesti busz – videó is készült a hatalmas lángokról

16 perce
Olvasási idő: 3 perc
Nem mindennapi szerencsétlenség borzolta a kedélyeket Budapest belvárosában. Brutális látvány volt, ahogy az V. kerületben hatalmas lángokkal égett a 16-os busz a József Attila utca és a Nádor utca sarkán.
Ahogy az már az Origo kora délután megírta, hatalmas lángokkal égett Budapest belvárosának V. kerületében a BKV egyik járműve. A kigyulladt buszról az utasoknak időben sikerült leszállniuk. A lángok átterjedtek az egyik közeli épület homlokzatára is. A kiérkező tűzoltóknak sikerült megfékezniük a lángokat, információink szerint nincs sérültje a balesetnek. Az esetről videófelvétel is készült, amit az Origo oldalára látogatva tud megtekinteni!

busz
A lángok nem csak a buszon tomboltak, átterjedtek egy közeli ház homlokzatára is
Fotó: Bors

A Bors a helyszínen képeket készített a tűz pusztításáról. Jelenleg a BKV a hatóságokkal együttműködve vizsgálja a baleset körülményeit. A helyszínelés idejére a József Attila utcát lezárták, és egyes járatok ideiglenesen más útvonalon közlekednek, a  15-ös, 16-os, a 105-ös, a 178-as, 210-es és a 216-os autóbuszok terelve, az Erzsébet hídon haladnak – írja a Bors. 

A busz motorterében keletkezett a tűz, onnan terjedt tovább. A baleset idején négyen utaztak a járművön.

Buszbalesetek hónapja

Augusztus elején olyan nap is akadt, amikor két buszbaleset is történt: Egerben a Bazilikánál, Újszegeden pedig a Sportcsarnok előtt ütközött két utasokat szállító jármű, mindkét helyszínen a mentősöknek is be kellett avatkozniuk. További részletek az Origo.hu-n.

Borítókép (Fotó: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala)

 

