Sokkoló képeken a kiégett budapesti busz – videó is készült a hatalmas lángokról

Ahogy az már az Origo kora délután megírta, hatalmas lángokkal égett Budapest belvárosának V. kerületében a BKV egyik járműve. A kigyulladt buszról az utasoknak időben sikerült leszállniuk. A lángok átterjedtek az egyik közeli épület homlokzatára is. A kiérkező tűzoltóknak sikerült megfékezniük a lángokat, információink szerint nincs sérültje a balesetnek.

A lángok nem csak a buszon tomboltak, átterjedtek egy közeli ház homlokzatára is

A Bors a helyszínen képeket készített a tűz pusztításáról. Jelenleg a BKV a hatóságokkal együttműködve vizsgálja a baleset körülményeit. A helyszínelés idejére a József Attila utcát lezárták, és egyes járatok ideiglenesen más útvonalon közlekednek, a 15-ös, 16-os, a 105-ös, a 178-as, 210-es és a 216-os autóbuszok terelve, az Erzsébet hídon haladnak – írja a Bors.

A busz motorterében keletkezett a tűz, onnan terjedt tovább. A baleset idején négyen utaztak a járművön.

Buszbalesetek hónapja

Augusztus elején olyan nap is akadt, amikor két buszbaleset is történt: Egerben a Bazilikánál, Újszegeden pedig a Sportcsarnok előtt ütközött két utasokat szállító jármű, mindkét helyszínen a mentősöknek is be kellett avatkozniuk. További részletek az Origo.hu-n.

