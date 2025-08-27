Gyermek is van a megrázó mátrai buszbaleset sérültjei között – videóval, képekkel

A Heol.hu írta meg, hogy borzalmas közlekedési havária történt szerda délelőtt Mátrafüred közelében. Úgy tudni, a buszbaleset következtében kilenc ember sérült meg, a mentők, a rendőrök és a katasztrófavédelem is a helyszínen dolgoznak. Információk szerint a sérültek között egy gyermek is van, több utas kirepült a buszból. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, Mátrafürednél nem engedik feljebb az autókat.

Rettenetes buszbaleset történt szerdán a Mátrában Fotó: Gyöngyös Tv / Facebook

A Gyöngyös Tv bejelentkezett a helyszínről, ők úgy tudják, hogy egy forgalomból kivont elektromos személyautó hibázhatott, ez vezethetett a balesethez a 8-as kilométerénél.

Fennakadások várhatók a közlekedésben a buszbaleset miatt

Az útzár a szakaszon közlekedő autóbuszok közlekedésében is fennakadást okoz. A Volán közlése szerint az érintett járatok várakoznak, a délelőtti órákban a 1015-ös, 1044-es, 3655-ös és 3656-os járatok közlekedése akadozhat.

A szörnyű balestről készült képgaléria itt lapozható végig.

