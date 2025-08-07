Döbbenetes haláleset: buszmegállóban lett rosszul, még nem tudni az okát

Szerdán a déli órákban rendőrségi és mentőegységek jelentek meg Debrecen-Józsán, azért mert a Tokaji utcai buszmegállóban egy férfi életét vesztette - írja a Haon.hu.

A tragédia a Tokaji utcai buszmegállóban történt

Fotó: Illusztráció/Napló-archív

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a haláleset körülményeit közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a Debreceni Rendőrkapitányság, mivel idegenkezűség gyanúja nem merült fel.

Buszmegállóban lett rosszul, az életét már nem tudták megmenteni

Az Országos Mentőszolgálat közleménye alapján egy körülbelül 60 éves férfin próbáltak meg újraélesztést végrehajtani, azonban az erőfeszítések ellenére a helyszínen elhunyt.

Egy helyi közösségi csoportban azt írták, nem ismerték az elhunyt személyt, de a beszámolók szerint egy kisebb termetű, szakállas, idősebb férfiról lehetett szó, aki valószínűleg nem a környéken lakott.

