Döbbenetes haláleset: buszmegállóban lett rosszul, még nem tudni az okát

Szerdán a déli órákban rendőrségi és mentőegységek jelentek meg Debrecen-Józsán, azért mert a Tokaji utcai buszmegállóban egy férfi életét vesztette - írja a Haon.hu.
A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a haláleset körülményeit közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a Debreceni Rendőrkapitányság, mivel idegenkezűség gyanúja nem merült fel.
Az Országos Mentőszolgálat közleménye alapján egy körülbelül 60 éves férfin próbáltak meg újraélesztést végrehajtani, azonban az erőfeszítések ellenére a helyszínen elhunyt.
Egy helyi közösségi csoportban azt írták, nem ismerték az elhunyt személyt, de a beszámolók szerint egy kisebb termetű, szakállas, idősebb férfiról lehetett szó, aki valószínűleg nem a környéken lakott.
