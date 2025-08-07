Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megegyezett Putyin és Trump a csúcstalálkozójuk időpontjáról

haláleset

Döbbenetes haláleset: buszmegállóban lett rosszul, még nem tudni az okát

9 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy 60 év körüli férfi életét vesztette szerdán, a déli órákban Debrecen-Józsán. A tragédia a Tokaji utcai buszmegállóban történt, a hatóságok vizsgálják a körülményeket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
halálesetrendőrségiOrszágos MentőszolgálatéletDebreceni Rendőrkapitányságkörülmény

Szerdán a déli órákban rendőrségi és mentőegységek jelentek meg Debrecen-Józsán, azért mert a Tokaji utcai buszmegállóban egy férfi életét vesztette - írja a Haon.hu.

A tragédia a Tokaji utcai buszmegállóban történt
A tragédia a Tokaji utcai buszmegállóban történt
Fotó: Illusztráció/Napló-archív

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a haláleset körülményeit közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a Debreceni Rendőrkapitányság, mivel idegenkezűség gyanúja nem merült fel.

Buszmegállóban lett rosszul, az életét már nem tudták megmenteni

Az Országos Mentőszolgálat közleménye alapján egy körülbelül 60 éves férfin próbáltak meg újraélesztést végrehajtani, azonban az erőfeszítések ellenére a helyszínen elhunyt.

Egy helyi közösségi csoportban azt írták, nem ismerték az elhunyt személyt, de a beszámolók szerint egy kisebb termetű, szakállas, idősebb férfiról lehetett szó, aki valószínűleg nem a környéken lakott.

Szörnyű tragédia elkövetőjét csak a napokban tartóztatták le. Nem találod ki, hogy ki okozta a két hónapos csecsemő halálát.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!