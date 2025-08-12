Elvesztette a józan eszét a bácsi, úgy püfölte a buszsofőrt

Rossz buszra szállt fel egy nyugdíjas férfi 2024 decemberében, akiben menet közben sem tudatosult, hogy alaposan elnézte a menetrendet. Amikor leesett a tantusz, az idős férfi magából kikelve ütlegelni kezdte a járművezetőt – írja a Sonline.hu.

A buszsofőr több ütést kapott vezetés közben.

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Gyorsjáratra szállt fel az idős férfi, és csak menet közben jött rá, hogy ez a busz nem fog a falujában megállni. Mikor észlelte, hogy a leszállási szándéka ellenére sem lassított a jármű a megállónál, hangos szóval kezdte szidalmazni a sofőrt, aki ilyen esetekben nem állhat meg kérésre.

Ekkor a nyugdíjas odalépett a vezetőfülkéhez, és a buszvezetőt ököllel ütötte, miközben az 50 km/h-ás sebességgel vezette a járművet.

A sofőr védte magát az ütésektől, ám a jármű elkezdett kacskaringózni az úttesten, áttért a szembejövő sávba is. Ekkor az egyik utas felállt, és a buszsofőr segítségére sietett, aki megállította a járművet. Az agresszív idős férfi az álló busz ajtaját kifeszítette, leszállt a járműről, és elindult a otthona irányába. Azonban a sofőr védelmére kelt utas ezt nem hagyta annyiban, ő is leszállt a buszról, és követni kezdte a nyugdíjast. A telefonjával felvételeket készített, hogy a későbbi felelősségre vonás alkalmával be tudják azonosítani az indulatos férfit, aki felfigyelt az őt követő utasra.

Ismét méregbe gurult, előkapott egy kést, és azzal hadonászva rátámadt az utasra.

Ezzel csak azt érte el, hogy felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt is felelnie fog.

Az indulataival nem bíró idős férfi amellett, hogy a buszvezetőnek könnyű sérüléseket okozott, a buszon utazó 16 utas életét és testi épségét is kockára tette.

A Kaposvári Járási Ügyészség vádat emelt ellene. A vádpontok közt szerepel a közlekedés biztonságának veszélyeztetése mellett a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak is.

