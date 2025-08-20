Penetráns bűzben kénytelenek ünnepelni a pécsiek

Egyre több pécsi lakos jelezte a Baranya vármegyei hírportálnak, hogy szinte elviselhetetlen szagokkal telített a levegő. Annyira intenzív a bűz, hogy az embernek még a szeme is könnybe lábad.

Nagy valószínűséggel a hígtrágya okozza a fertelmes bűzt Pécs városrészeiben Fotó: Illusztráció (Mirko Fabian/Pexels)

A Bama.hu az ügyben megkereste a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, akik arról tájékoztatták a hírportált, hogy a bűzzel kapcsolatban ezidáig nem érkezett hozzájuk lakossági bejelentés. Az időszakos bűz megjelenése az olyan peremkerületi városrészekben - mint a Budai-városrész, Kertváros - többször is előfordult már. Ennek a szagfelhőnek az eredete is a mezőgazdászok tevékenységével hozható összefüggésbe.

Időszakosan ugyanis hígtrágyát terítenek a szántóföldekre,

és olykor megesik, hogy a széljárás a város felé sodorja a szinte elviselhetetlen bűzt.

Budapesten is lehetett érezni az iszonyatos bűzt

