cigaretta

Egyetlen szimat, és vége lett a bulinak – így buktatta le a kutya a csempészt

Nem jött be a nagy csempésztrükk Beregsuránynál. Hiába bújt meg a több mint ezer doboz cigaretta a Renault gyári üregeiben, Zizi, a NAV négylábú szuperdetektívje pillanatok alatt lebuktatta a sofőrt.
A férfi határátlépéskor ártatlan arccal csak két doboz cigaretta birtoklását és egy liter szeszes italt vallott be, de a vámosok valamiért gyanút fogtak. Ennek igazolásában segítségükre volt Zizi, a négylábú nyomozó is, aki azonnal jelezte fegyveres kollégáinak, hogy jóval több dohány illatát érzi a járgány utasterében.

Cigaretta a csempész autójában
A cigaretta nem maradt rejtve Zizi orra elöl - Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal facebook oldala

Csempész cigaretta a kocsiban

A kutya a kesztyűtartónál és az oldalfalaknál is szagot fogott, majd a pénzügyőrök elő is bányászták a nagy zsákmányt. Több mint 1000 doboz cigaretta és 2000 darab hevítésre szánt dohánytermék került elő, összesen mintegy 2,5 millió forint értékben.

A NAV munkatársai lefoglalták az autót, az árut, a sofőrt pedig majdnem 5 millió forintos bírsággal sújtották.

Zizit, aki különleges képességével több mint 250 ezer szagot képes elkülöníteni, a legtrükkösebb csempészmódszerekkel sem lehet átverni. Ráadásul még fiatal szolgálati kutyus, azonban máris igazi sztár a vámosok között. Nem véletlen, hogy az Európai Unió is adott támogatást a beszerzéséhez.

 

 

