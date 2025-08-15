Őrült autós üldözésbe torkollott egy családi vita Orosházán

Augusztus 14-én este Orosházán egy házaspár otthonában kitört a balhé. A veszekedés pedig egészen az utakig gyűrűzött. A családi vita hevében a feleség autóba ült és elhajtott, a férje pedig nem sokkal később egy másik kocsival a nyomába eredt - írja a Beol.hu.

Autós üldözéssel végződött egy orosházi családi vita

Fotó: rendőrség

Az üldözés egy földúton vált igazán veszélyessé: a férfi megelőzte és feltartóztatta a feleségét, aki a szántóföldön keresztül próbálta kikerülni. A feszült helyzet egy lakóövezetben folytatódott, ahol a felbűszült férj oldalról nekihajtott a nő autójána. A nőnek erősen fékeznie kellett, hogy ne csapódjon egy villanyoszlopnak.

Végül megállt, de ekkor férje kiszállt, és egy késsel kiszúrta a gumijait.

Ennek ellenére a nő továbbhajtott, de a férfi ismét utolérte, és újra megpróbálta leszorítani az útról a feleségét, ekkor már összeütköztek. Végül a nő az egyik ismerőse házához menekült, ahová a férfi már nem ment utána.

Családi vita, ami az utakra is kiterjedt

A történet pikantériája, hogy a rendőrséget maga a férj hívta, mondván, a nő ivott vezetés előtt. A rendőrök mindkettejüknél pozitív alkoholszondás eredményt mértek, így kiderült: mindketten részegen ültek a volán mögé.

A rendőrség mindkettőjük jogosítványát bevonta, és ittas vezetés miatt eljárást indított ellenük.

A veszélyes manőverek miatt közúti a veszélyeztetés gyanúja is felmerült, így ebben az ügyben is nyomozás kezdődött.

A hirtelen felindulásból származó tettek sokszor elképesztő cselekedeteket szülnek. Ilyen eset volt az is, amikor egy férj bozótvágó késsel támadt feleségére és gyermekeire.