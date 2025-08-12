Trükkös csalás: érdemes gyanakodni, ha valami irreálisan olcsó

Békés vármegyében két nő is áldozatául esett annak a csalás típusnak, amelyben egy telekommunikációs cég nevében küldenek SMS-t a lejáró hűségpontokra hivatkozva. Az üzenetben szereplő link egy, a szolgáltató hivatalos oldalára megtévesztésig hasonlító weboldalra vezetett. Itt a sértettek 99 forintért kínált terméket választottak, majd a fizetéshez megadták bankkártyaadataikat - írja a Beol.hu.

A csalás során a gyanútlan ügyfelektől bankkártyaadatokat szereztek meg

Fotó: Békés vármegyei rendőrség

A módszerrel az egyik nő számlájáról közel 40 ezer, a másikéról 200 ezer forintot emeltek le ismeretlen elkövetők. A károsultak elmondása szerint gyanús SMS-ek már korábban is érkeztek, de végül a csalók a bizalom elnyerésével rávették őket a kattintásra és az adatok megadására.

Újabb csalás hűségpontokra hivatkozva

A rendőrség és az érintett telekommunikációs cég is figyelmeztet, hogy gyanús üzenetekre ne reagáljanak, linkre ne kattintsanak, és személyes vagy banki adatokat soha ne adjanak meg ismeretlen felületen. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy legyenek tájékozottak, és figyelmeztessék hozzátartozóikat, ismerőseiket a hasonló csalások veszélyére.

A rendőrség felhívása megelőzheti az olyan eseteket is, mint a szerelemre vágyó férfiak átverését is. A hölgy több millió forintot csalt ki tőlük