Elképesztő csalás: így tette lóvá a külföldi vevőjét egy ál-lókereskedő

Döbbenetes csalás ügyében emelt vádat a napokban a Szarvasi Járási Ügyészség, akik egy helyi férfit vádolnak a nem mindennapi bűntettel. A férfi lótenyésztőnek adta ki magát, valójában semmilyen hivatalos adatbázisban nem szerepel a neve, mégis meg tudott károsítani és átverni egy külföldi vevőt – írja a beol.hu.

Elképesztő csalás: ál-tenyésztő szedte rá a francia vevőt, valójában nem adta le neki a lovat

Csalást követett el az ál-lótenyésztő, hatalmas kárt okozott a vevőnek

A Szarvasi Járási Ügyészség információi szerint az ál-lótenyésztő egy büntetett előéletű, 38 éves szarvasi férfi, aki lóeladás kapcsán tett lóvá egy francia származású vevőt még 2023 tavaszán. A szarvasi csaló és a francia férfi az interneten ismerkedtek össze, a vevő kifejezetten eladó lovat keresett megvásárlás céljából. A két férfi meg is egyezett egy Koncerto-SZ nevű, 2018-ban született, holland származású, útlevéllel rendelkező kanca eladásáról.

A csaló persze azt állította, hogy az ő tulajdonában van a ló, és elég szép árat, 5500 Eurót kért érte a vevőtől. A ár felét a francia vásárló el is utalta megegyezés szerint, a másik felét a ló szállítását követően, készpénzben kellett volna fizetnie, amit szerződésbe is foglaltak. Kiderült, hogy a francia vevő még 2023 májusában 2500 Eurót, azaz 913 ezer forintnak megfelelő összeget utalt át a csalónak, aki az összeg nagy részét szinte azonnal le is vette a számlájáról és elköltötte saját célra, a lovat viszont sosem tervezte elszállíttatni.

Az átver francia vevőnek egy idő után gyanússá vált, hogy a szarvasi férfi folyton elhalasztotta a ló szállításának időpontját, hol családi, hol egészségügyi problémákra hivatkozva, így hamar elállt a szerződéstől és követelte vissza az elutalt összeget. A csalónak már nem állt rendelkezésére az összeg, így nem tett eleget a kérésnek, csak egyszer utalt vissza nagyjából 50 ezer forintnyi összeget.

