Óvatosan az online ismerkedéssel: ismét terjed a „disznóvágós” csalás

A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívta a figyelmet arra, hogy hazánkban újra terjed a kapcsolati alapú online befektetési csalás. A módszer gyakran társkereső oldalakon küldött üzenetekkel kezdődik, majd akár tízmilliós nagyságrendű anyagi veszteséghez vezethet - írja a Nool.hu.

Ez a csalás típus hónapokon át „hizlalja” a célpontot, mielőtt pénzét elcsalná

Fotó: Pesti Tamás / MW

A „kapcsolati alapú online befektetési csalás” azért különösen veszélyes, mert hosszú időn át, az érzelmekre építve készíti elő az áldozat megtévesztését. Az angol elnevezés, pig butchering („disznóvágás”) is érzékletes: a csalók hónapokon át „hizlalják” a célpontot, mielőtt „levágnák” – azaz elcsalnák a pénzét.

Hogyan zajlik a csalás?

A módszer nem hirtelen támadással vagy adathalászattal kezdődik. A csalók hetekig, akár hónapokig tartó kapcsolatépítés során nyerik el az áldozat bizalmát. Gyakran egy társkereső oldalon, közösségi média kommentben, vagy egy „véletlenül elküldött” üzenettel kezdődik a folyamat. Az elkövető barátságos, figyelmes és érdeklődő, az áldozat pedig úgy érzi, végre valaki igazán figyel rá. A beszélgetések személyessé válnak, egyre bensőségesebb témákról esik szó, és mire a csaló pénzügyi „lehetőséget” kínál, az áldozat már nem idegenként, hanem partnerként tekint rá.

Búcsút mondhatunk a pénzünknek

Miután kialakult a szoros kapcsolat, a csaló fokozatosan a pénzügyek felé tereli a beszélgetést. Általában kisebb befektetésekbe, gyakran kriptovalutába vonják be az áldozatot, aki az első nyereségértesítés után még nagyobb bizalommal fektet be. Így az áldozat egyre több pénzt mozgat meg, miközben már nem csak a haszon, hanem az érzelmi kötődés is motiválja.