Lecsaptak a csalók a nyugdíjasok kedvenc boltjára, így reagált az üzletlánc

Újabb hajmeresztő csalásra derült fény a napokban, ráadásul az egyik népszerű, főleg idősek által kedvelt üzletlánc nevében történt az átverés. A csalók a Penny nevével éltek vissza és kamu nyereményjátékot hirdettek a hamis weboldalon, ahol a nyereményekért regisztrációt kértek: így akartak hozzáférni az áldozatok személyes adataihoz – írja a boon.hu.

Fotó: Penny Magyarország Facebook

Csalás a Penny nevében: az áruházlánc is reagált a felháborító esetre

A Penny nevében elkövetett csalási kísérlet elsősorban Borsodban volt tetten érhető: az áruházlánc nevében Facebookon is nyereményjátékot hirdettek, melyben készpénzt és egyéb tárgyi nyereményeket is ígértek a gyanútlan áldozatoknak. Legtöbbször az idősek dőltek be a csalásnak, azonban voltak szerencsések, akiket időben lebeszéltek arról, hogy bármilyen adatot megadjanak a csalók által létrehozott oldalakon.

A portálnak egy olvasó elmesélte, hogy az édesanyja is regisztrálni készült az ál-Penny oldalra, amikor ő váratlanul betoppant és megakadályozta, hogy nagyobb baj legyen. Az idős nő boldogan újságolta gyermekének, hogy nyert a Penny játékán, sőt, most a Spar és a Coop is nyereményjátékot hirdetett, ami persze újabb csalás volt.

A megdöbbentő hírekre a Penny is reagált a hivatalos Facebook-oldalán, ahol felhívta a vásárlói figyelmét, hogy nem ők indították a nyereményjátékot és kéri őket, hogy legyenek körültekintőbbek a jövőben, és ne kattintsanak semmilyen gyanús linkre. Azt is hozzátették, hogy bármilyen akcióról, játékról van szó, azt kizárólag ezen, az eredeti oldalon hirdetik meg, nem hoznak létre külön oldalakat, ahogy azt a csalók tették.

A következő linkre kattintva megtekinthet egy rövid tájékoztatót is, hogy mit érdemes ellenőrizni hasonló felhívások esetén azért, hogy biztosan ne essen áldozatul a csalóknak!

