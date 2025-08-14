Hírlevél

Rendkívüli

Jobb, ha ezentúl porral oltóval utazunk, újabb busz gyulladt ki Budapesten – videó

Nem akármilyen trükkel vert át vállalkozókat egy csaló

Többrendbeli csalás miatt emeltek vádat egy solti férfi ellen. A csaló nyolc vállalkozásnál el nem végzett csatornatisztítási munkával próbált pénzhez jutni, hétnél sikerrel is járt.
Tavaly január és szeptember között egy csaló több településen, köztük Tiszakécskén és Halásztelken is lecsapott - írta meg a Baon.hu.

Csaló csalt ki pénzt vállalkozásokból
Csaló csalt ki pénzt vállalkozásokból Fotó: Geri Art/pexels

A férfi éttermek és kávézók alkalmazottait kereste fel azzal, 

hogy kitiszította a csatornákat és ki kellene fizeniük. 

Hamis számlákat és vállalkozási szerződéseket is mutatott nekik, amelyekkel meggyőzte kiszemelt áldozatait. Majdnem mindenki hitt neki, vagy részben vagy teljesen megfizették, amit kért. Az egyik alkalmazott viszont nem volt hajlandó pénzt adni neki azután, hogy beszélt a tulajdonossal. 

600 ezer forintnál többet szerzett a csaló sajátos módszerével. 

Több mindennel vádolják a csaló férfit

Az ügyészség a férfit négyrendbeli csalási kísérlettel, háromrendbeli csalás vétségével, valamint nyolcrendbeli hamis magánokirat felhasználásával vádolja, amiért vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott. A férfi sorsáról várhatóan a Kecskeméti Járásbíróságon fognak dönteni. 

 

