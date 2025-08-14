Nem akármilyen trükkel vert át vállalkozókat egy csaló

Tavaly január és szeptember között egy csaló több településen, köztük Tiszakécskén és Halásztelken is lecsapott - írta meg a Baon.hu.

Csaló csalt ki pénzt vállalkozásokból Fotó: Geri Art/pexels

A férfi éttermek és kávézók alkalmazottait kereste fel azzal,

hogy kitiszította a csatornákat és ki kellene fizeniük.

Hamis számlákat és vállalkozási szerződéseket is mutatott nekik, amelyekkel meggyőzte kiszemelt áldozatait. Majdnem mindenki hitt neki, vagy részben vagy teljesen megfizették, amit kért. Az egyik alkalmazott viszont nem volt hajlandó pénzt adni neki azután, hogy beszélt a tulajdonossal.

600 ezer forintnál többet szerzett a csaló sajátos módszerével.

Több mindennel vádolják a csaló férfit

Az ügyészség a férfit négyrendbeli csalási kísérlettel, háromrendbeli csalás vétségével, valamint nyolcrendbeli hamis magánokirat felhasználásával vádolja, amiért vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott. A férfi sorsáról várhatóan a Kecskeméti Járásbíróságon fognak dönteni.