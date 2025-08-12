Csaló hálózta be a szerelemre vágyó magányos férfiakat, több millió forintjuk bánta

Hírlevél

A napokban megszületett az elsőfokú ítélet egy bűnöző ügyében, akinek magányos férfiak voltak a célpontjai. A csaló egy női profil mögé bújva kért pénzt változatos indokokkal az áldozatoktól.
Az ügyészség 21 rendbeli zsarolás, 77 rendbeli csalás, 4 rendbeli személyes adattal visszaélés, 1 rendbeli hamis magánokirat felhasználása miatt vádolt meg egy férfit, aki közösségi oldalakon nőnek adta ki magát, hogy így kopasszon meg magányos férfiakat – írta a Kemma.hu, amely ezután részletesen beszámolt a csaló nem mindennapi történetéről.

A csaló egy kitalált női profil mögé rejtőzve szedte el a gyanútlan áldozatok pénzét
Csaló hálózta be őket

A férfi álprofiljai segítségével valótlan indokokra hivatkozva csalt ki kisebb-nagyobb összegeket férfiaktól. Az egyik esetben azt ígérte, hogy találkozik áldozatával, ám ehhez szüksége lett volna 80.000 forintra. A sértett ezt át is utalta a számlájára, majd ezt követően az édesanyja orvosi kezelésének költségeire kért újabb pénzeket. Az áldozat három alkalommal összesen 370.000 forintot utalt át virtuális barátnőjének – pontosabban a csalónak. Később a bűnöző azzal állt elő, felbérelték, hogy terhelő adatokat szerezzen az áldozatról és lejárató cikket írjanak róla, a férfi emiatt is fizetett 300.000 forintot. A bűnöző csak az egyik sértettnek 2,18 millió forintos kárt okozott, összesen 3,317 milló forintnyi vagyonelkobzásra ítélte a bíróság, vagyis vélhetően ekkora a teljes kicsalt összeg.

Az Esztergomi Járásbíróság ítéletében 4 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre, 4 év közügyektől eltiltásra és kártérítés megfizetésére kötelezte a férfit. Az ítélet ellen a bűnöző fellebbezést nyújtott be, így az nem jogerős.

Az egyik legsúlyosabb csalást egy tiszaújvárosi férfi ellen követték el, neki 51 millió forintja bánta, hogy őt szemelték ki maguknak a csalók. Az eset részletei az Origo.hu korábbi cikkében.

 

