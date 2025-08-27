Elképesztő, mivel szerzett 15 milliót a tószegi csaló

Öt férfit is becsapott, így jutott több mint 15 millió forinthoz egy 36 éves nő. A tószegi csaló esetét a Szoljon.hu idézte fel.

Több millió forinttal károsította meg áldozatait a tószegi csaló

Fotó: Illusztráció

2019 novembertől 2023 februárig hol orvostanhallgatónak, hol kutatást végző orvosnak,

a Magyar Tudományos Akadémia tagjának adta ki magát egy nő.

Bizonyos embereknek viszont egészen mást mondott. Volt, akit azzal vert át, hogy szívbeteg és a kezelésére kellene pénz, másnak pedig azt mondta, hatalmas adósságot halmozott fel a gyógyszergyártó cége, ezt szeretné visszafizetni, csak nincs miből.

Bombanő a csaló?

Feltehetően csinos és szép a nő, de hogy megnyerő, az biztos, hiszen többen bedőltek neki. Olyan hitelesen adta elő, amit kitalált, hogy még a családja egyik barátját is sikerült megtévesztenie – tájékoztatta a vármegyei hírportált a Szolnoki Járási Ügyészség.

Az egyik becsapott férfi azt hitte, hogyha pénzt ad a magát kutató orvosnak hazudó nőnek, akkor beteg rokona meggyógyulhat.

De nem csak ő hitt neki, még négy férfi érezte úgy, hogy azonnal adnia kell pénzt a fiatal szélhámosnak, akinek soha sem állt szándékában a kölcsönök visszafizetése. Egyébként több áldozata esetében nem is lett volna annyi pénze, hogy visszaadja, amit kért.

Összesen több mint 15 millió forintot csalt ki,

amiből csak 1 320 000 forintot fizetett vissza az egyik, megkárosított férfinak.

A Szolnoki Járási Ügyészségen most jelentős kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalással és más bűncselekményekkel is vádolják. Az ügyészek börtönben látnák. Ügyében a Szolnoki Járásbíróságon fognak dönteni.

