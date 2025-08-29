Már olyan drágán adják a repoharat, hogy a csalók elkezdtek rárepülni

Az utóbbi években környezetvédelem címén szépen kiépült egy gigantikus, a bulizók lehúzására építő rendszer repohár néven. A fillérekből tömegével előállított műanyag poharakat immár kis híján 1000 forintért adják az olyan rendezvényeken, mint a Szegedi Ifjúsági Napok (SZIN). Itt történt, hogy egy csaló meglátta a lehetőséget a pohárbizniszben - írja a Délmagyar.hu.

Csaló trükközött a repohárral a Szegedi Ifjúsági napokon, ám nem úszta meg szárazon.

Az elkövető kis híján száz darab repoharat lopott el a pultokon átnyúlva, amelyeket később visszaváltott a gyűjtőpontokon. Az egyik esetben egy üveg whiskyt is meglovasított, amivel csaknem 100 ezer forintos kárt okozott. A rendőrség azonban elfogta a tolvajt és eljárást indítottak ellene.

A repoharakat gyártó cég ellen korábban vizsgálatot indított a Gazdasági Versenyhivatal, ám úgy tűnik, hogy akkora biznisz lett a filléres poharakat csillagászati áron eladni, hogy semmilyen esetleges büntetés nem tartja vissza a forgalmazókat a bulizók megkopasztásától. Annak ellenére, hogy állítólag a környezetvédelemről szólna a repohár, számos szórakozóhelyen félliteres műanyag flakonból töltik ki az üdítőket a repohárba, iszonyú mennyiségű szemetet termelve.