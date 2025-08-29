Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Újabb háború kezdődik? Amerikai hadihajóflotta indult egy ország ellen

repohár

Már olyan drágán adják a repoharat, hogy a csalók elkezdtek rárepülni

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy bűnöző meglátta a lehetőséget a Szegedi Ifjúsági Napokon a repohár-bizniszben és akcióba lendült. A csaló a pulton átnyúlva szedte össze a poharakat és elvitte azokat a visszaváltópontokra. A férfi ellen eljárás indult.
Link másolása
Vágólapra másolva!
repohártolvajtrükközöttpohárbizniszSzegedi Ifjúsági NapokcsalóGazdasági Versenyhivatalkörnyezetvédelem

Az utóbbi években környezetvédelem címén szépen kiépült egy gigantikus, a bulizók lehúzására építő rendszer repohár néven. A fillérekből tömegével előállított műanyag poharakat immár kis híján 1000 forintért adják az olyan rendezvényeken, mint a Szegedi Ifjúsági Napok (SZIN). Itt történt, hogy egy csaló meglátta a lehetőséget a pohárbizniszben - írja a Délmagyar.hu.

Csaló trükközött a repohárral a Szegedi Ifjúsági napokon, ám nem úszta meg szárazon.
Csaló trükközött a repohárral a Szegedi Ifjúsági napokon, ám nem úszta meg szárazon.
Fotó: Karnok Csaba - Délmagyarország

Csaló trükközött a repohárral

Az elkövető kis híján száz darab repoharat lopott el a pultokon átnyúlva, amelyeket később visszaváltott a gyűjtőpontokon. Az egyik esetben egy üveg whiskyt is meglovasított, amivel csaknem 100 ezer forintos kárt okozott. A rendőrség azonban elfogta a tolvajt és eljárást indítottak ellene.

A repoharakat gyártó cég ellen korábban vizsgálatot indított a Gazdasági Versenyhivatal, ám úgy tűnik, hogy akkora biznisz lett a filléres poharakat csillagászati áron eladni, hogy semmilyen esetleges büntetés nem tartja vissza a forgalmazókat a bulizók megkopasztásától. Annak ellenére, hogy állítólag a környezetvédelemről szólna a repohár, számos szórakozóhelyen félliteres műanyag flakonból töltik ki az üdítőket a repohárba, iszonyú mennyiségű szemetet termelve.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!