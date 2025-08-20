Vigyázat, a csalók augusztus 20-án sem pihennek!

Egyetlen nemzeti ünnep, így augusztus 20-a sem szent a kiberbűnözőknek, akik nap mint nap interneten vadásznak az áldozataikra. Hamis weboldalakon keresztül próbálnak pénz szerezni a csalók – írta meg a Bama.hu

Csalók vadásznak ránk a nemzeti ünnepen is

Fotó: Bama.hu

Olyan honlapokat hoznak létre, amelyek hasonlítanak bankok vagy különböző szolgáltatók, például áram vagy gázszolgáltatók oldalaira. Ezeket szponzorált hirdetésekkel népszerűsítik és elküldik a kiszemelt áldozataiknak. Aki nem veszi észre, hogy hová kattintott és megadja az adatait, az nagy bajba kerül. Ellopják az adatokat és belépnek a valódi netbankjába, így férnek hozzá a pénzhez.

Fontos, hogy a netbankot soha ne keresőből nyissuk meg, hanem a webcímet közvetlenül írjuk be, és bejelentkezés előtt meg kell győződni arról, hogy a bank valós weboldalát használjuk"

– figyelmeztetik ügyfeleiket a pénzintézetek.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Csalók áldozata? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak áldozata, vagy csalók lopták el a pénzét, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.