Nem kis összegben játszottak - sokan estek áldozatul a két csalónak

A két csaló úgy döntött, hogy megélhetésüket ezentúl csalárd módszerekkel biztosítják. A bűnszervezet tagja egy 57 éves jászjákóhalmai és egy 26 éves hernádi férfi volt, akik hirdetéseket adtak fel olyan termékekről, amelyek soha nem kerültek a birtokukba. Így csapták be áldozataikat, akiket arról is meggyőzték, hogy bankszámlákat nyissanak különböző pénzintézeteknél, majd a számlák feletti rendelkezést átadják nekik - számolt be a vérlázító esetről a Szoljon.hu.

Csalókat kaptak el a rendőrök, akik jelentős összeget csaltak ki áldozataikból.

Fotó: Police.hu

A furfangos csalók Jászkunságból indították újfajta megélhetésüket

A csalók 2024 nyarától az egész országra kiterjesztették bűnhálójukat. A rendőrség nyomozása során több ügyet egyesített az alapeljárásba. Az 57 éves férfit augusztus 26-án elfogták, és jelenleg is őrizetben tartják, míg a bíróság elrendeli letartóztatását. Jelentős károkozás és üzletszerű pénzmosás gyanúja miatt hallgatták ki. A férfi 9 millió forintnyi kárt okozott a sértetteknek.

Bűntársát 34 rendbeli csalással vádolják; számos stróman bevonásával több mint 30 millió forinthoz jutott hozzá. A férfi jelenleg büntetés-végrehajtási intézetben tölti letartóztatását.

A hatóság eddig 34 áldozatot azonosított, közülük 11-et még vizsgálnak, továbbá 11 személyt pénzmosás miatt hallgattak ki.

Ez az ügy is rávilágít arra, hogy a csalások különböző módszerekkel terjednek az egész országban. Egy tószegi nő például öt embert vert át különféle szerepekbe bújva – ezáltal összesen 15 millió forintot zsákmányolt áldozataitól. Erről bővebben is olvashatnak az Origo.hu oldalán.