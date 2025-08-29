20 millió forintnyi készpénz volt az ukrán csalónál az elfogásakor

A Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársai egy ukrán állampolgárságú férfit fogtak el, megakadályozva, hogy egy idős férfi csalás áldozata legyen. Mindez a rendőrök jó megérzésének volt köszönhető. Az ukrán csaló éppen következő áldozatához tartott, amikor a nyomozók az utcán kiszúrták – írta a Police.hu.

Ukrán csalót buktatott le a rendőrség, egy idős férfi minden pénzét átadta volna neki

Fotó: Police.hu

A Budapesti Rendőr-főkapitányság kiberbűnözés elleni osztályának munkatársai különös ruházata miatt szúrták ki a 19 éves férfit, aki horgászkalappal és szemüveggel próbálta álcázni magát.

Nem ez volt a csaló első akciója

Az ukrán férfi a rendőrök gyanúja szerint korábban informatikai csalásokban vett részt, és több áldozat bankkártyaadatait is megszerezte. A rendőrök az Árpád híd közelében fogták el a bűnözőt, aki épp 20 millió forintot – egy életnyi összekuporgatott pénzt – próbált átadni a csalónak. A módszer szokványosnak nevezhető: az áldozatot egy olyan személy hívta fel, aki a rendőrség kibervédelmi osztályának munkatársaként mutatkozott be és arra kérte, hogy vegye fel összes megtakarítását és adja át egy futárnak. Az idős áldozat szerencséjére ez sosem történt meg. A csalót őrizetbe vették és csalás gyanújával indult ellene büntetőeljárás.

Két nap alatt két ukrán csaló is horogra akadt

Úgy tűnik, a budapesti kibervédelmi nyomozók munka szempontjából megnyomják a nyár utolsó napjait: csütörtökön a nyílt utcán tepertek egy szintén ukrán, szintén 19 éves kiberbűnözőt a IX. kerületi rendőrség munkatársai – számolt be róla az Origo.hu. Bár a két gyanúsított ruházata hasonló, életkoruk és állampolgárságuk pedig megegyezik, két külön esetről van szó – tájékoztatta szerkesztőségünket a BRFK Kommunikációs Szolgálata. Az elfogásról készült látványos videót itt lehet megtekinteni.