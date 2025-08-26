Újabb brutális részletek a nagydorogi csecsemőgyilkosságról

Újabb adatokra derült fény a nyomozás folyamán, a megdöbbentő fejleményekről a Teol.hu számolt be. A nagydorogi csecsemőgyilkosság során embertelen kegyetlenséggel vetettek véget a kisbaba életének.

Ebben a kukoricásban találták meg a csecsemőgyilkosság áldozatát Fotó: Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság/Origo

Amit eddig a csecsemőgyilkosságról tudtunk

Ahogy arról korábban az Origo is beszámolt, augusztus 20-án bejelentés érkezett a rendőrségre egy csecsemő eltűnéséről, akinek Nagydorogon veszett nyoma. A rendőrség nagy erőkkel indult az elveszett kisbaba megkeresésére, a délutáni órákban meg is találták a pici gyermek holttestét a város határában elterülő kukoricásban. A orvosszakértő számára egyértelmű volt, hogy idegenkezűség volt a halál oka. Miután kiderült, hogy

gyilkosság történt,

nyomozást indított a rendőrség, melynek során számos adatra bukkantak. Ezek tükrében a gyilkossággal az anyát, a 25 éves Vikóriát gyanúsították meg. Az addigi bizonyítékokat és körülményeket értékelve a Szekszárdi Járásbíróság döntött, és elrendelte a nő 30 napos letartóztatását.

A gyermeken elvégzett kórboncnoki vizsgálatok arra utalnak, hogy

a gyermeket nagy erővel a falhoz vagy valami más kemény tárgyhoz vághatták

– számolt be a Teol.hu a Tényekre hivatkozva.

Az orvosszakértő elmondása szerint a kicsi testén található külsérelmi nyomok alapján nagy pontossággal beazonosítható, hogy milyen módon végeztek a kisbabával. A rendőrség egyelőre még nem zárja ki, hogy más is részt vett a brutális gyilkosságban, és úgy vélik, az anya rejthette el a csecsemő holttestét a kukoricaföldön.

Nyitókép: Bors/Teol.hu