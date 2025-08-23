Bíróság elé került a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottja

Szombaton a Szekszárdi Járásbíróság döntött a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottjának, a 25 éves Viktóriának a sorsáról. A bíróság elrendelte a nő 30 napos letartóztatását, ugyanis az ügyészség szerint fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, vagy a tanúk befolyásolása. A nő teljesen összeomlott a hír hallatán, ugyanis abban bízott, hamarosan hazatérhet élettársához és anyjához - írta meg a Teol.hu, amely képgalériát is közzétett a nő érkezéséről.

Fotó: Kiss Albert

Csecsemőgyilkosság: akár életfogytiglant is kaphat

A nő akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat - tudta meg a Teol.hu a Szekszárdi Törvényszék szóvivőjétől. A fiatal anya nem fogadta el a döntést, fellebbezést jelentett be, ettől függetlenül a kalocsai női börtönbe szállították.

Viktória korábban még rezzenéstelen arccal érkezett a bíróságra a rendőrök és a sajtó munkatársainak gyűrűjében. Az újságírók hiába kérdezgették, nem válaszolt és a megbánás jeleit sem mutatta. Úgy tudni: a nő a kihallgatások során egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tett a rendőrök előtt, így azt gyanítják, számos dologban nem mond igazat.

Nagydorog határában, a kukoricás mellett találták meg a kisded holttestét, a rendőrség az anyát gyanúsítja a csecsemőgyilkosság elkövetésével.

Fotó: Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Molnár Péter, a gyanúsított ügyvédje szerint azonban a bizonyítékok nem sziklaszilárdak. A védő ugyanakkor nem válaszolt arra a kérdésre, hogy továbbra is azzal védekeznek-e, hogy a kisbabát elrabolták, a nőt pedig leütötték.

A gyilkosság krónikája

Mint arról az Origo.hu beszámolt, a rendőrségnek augusztus 20-án jelentették egy csecsemő eltűnését Nagydorogról. Ezt követően a nyomozók és a kutatómentők nagy erőkkel keresni kezdték a kicsit, akit végül még aznap délután holtan találták egy, a település határában levő kukoricaföld közelében. Az orvosszakértő hamar megállapította: a gyermek halálát idegenkezűség okozta, vagyis gyilkosság történt, így nyomozás indult. A rendőrség hamarosan az édesanyát, a 25 éves Viktóriát gyanúsította meg a cselekmény elkövetésével, miközben rengeteg bizonyítékot szereztek be: tanúkat hallgattak ki, elektronikus eszközöket foglaltak le, köztéri kamerafelvételeket néztek át. A rendőrség egyelőre azt sem zárta ki, hogy más is közreműködött a gyilkosságban.