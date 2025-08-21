Tragédiák a múltból: csecsemőgyilkosságok Magyarországon

Egész Magyarországot megrázta a hír, hogy eltűnt egy mindössze kéthetes kisbaba Tolna vármegyében, Nagydorogon. A közösségi médiában azóta rémisztő hírek kezdtek keringeni: megtalálták a gyermeket, de már későn, ugyanis nem lehetett megmenteni az életét. Úgy tűnik, újabb csecsemőgyilkosság történt Magyarországon – írja a kemma.hu.
A hatóság augusztus 20-án fordult a lakossághoz segítségért, miután eltűnt a 2025. augusztus 6-án született kisfiú, B. Z. A. Sajnos a keresés tragikus véget ért, ugyanis a csecsemőt holtan találták egy kukoricaföldön. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárást indított az ügyben, tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt, ugyanis az elsődleges orvosszakértői vélemény szerint a kisfiú halálát idegenkezűség okozta.
Az egész falut megrázta az eset, mindenki találgat, vajon mi történhetett valójában. A TEOL helyszíni riportjából újabb felkavaró részletekre derül fény a kegyetlen gyilkosságról, többen az anyát okolják a tragédia miatt. A csecsemő haláláról a családja is megszólalt, az édesapa és a nagymama szerint kizárt, hogy az édesanyja ártott volna a gyermeknek. Az ő elméletük szerint a nőt megtámadták, hátulról leütötték, majd a csecsemőt elrabolták. Úgy gondolják, a brutális esethez köze lehet az édesanya korábbi partnerének is. A megrázó részleteket a linkre kattintva olvashatja el.
Magyarországon sajnos nem ez lenne az első hasonló eset. Az elmúlt évtizedekben több csecsemőgyilkosság is történt:
Fontos tudni, akik nem tudják vállalni gyermekük nevelését, több kórházban is működnek babamentő inkubátorok. Ezek az inkubátorok biztosítják az anya anonimitását, és a gyermek biztonságban új életet kezdhet. Például a tatabányai Szent Borbála Kórháznál is elérhető ilyen lehetőség. 2024-ben ide került egy kisfiú, akinek a kórház dolgozói az Olivér nevet adták.
Az inkubátor használatával az édesanyát nem terheli büntetőjogi felelősség – ezzel egy tragédia is megelőzhető.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0–24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 80 225-225-ös számot is.