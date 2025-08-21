Tragédiák a múltból: csecsemőgyilkosságok Magyarországon

Egész Magyarországot megrázta a hír, hogy eltűnt egy mindössze kéthetes kisbaba Tolna vármegyében, Nagydorogon. A közösségi médiában azóta rémisztő hírek kezdtek keringeni: megtalálták a gyermeket, de már későn, ugyanis nem lehetett megmenteni az életét. Úgy tűnik, újabb csecsemőgyilkosság történt Magyarországon – írja a kemma.hu.

Megrázta az országot a nagydorogi csecsemőgyilkosság híre

Fotó: Bricolage / Shutterstock

Csecsemőgyilkosság – tragédia Nagydorogon

A hatóság augusztus 20-án fordult a lakossághoz segítségért, miután eltűnt a 2025. augusztus 6-án született kisfiú, B. Z. A. Sajnos a keresés tragikus véget ért, ugyanis a csecsemőt holtan találták egy kukoricaföldön. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárást indított az ügyben, tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt, ugyanis az elsődleges orvosszakértői vélemény szerint a kisfiú halálát idegenkezűség okozta.

Az egész falut megrázta az eset, mindenki találgat, vajon mi történhetett valójában. A TEOL helyszíni riportjából újabb felkavaró részletekre derül fény a kegyetlen gyilkosságról, többen az anyát okolják a tragédia miatt. A csecsemő haláláról a családja is megszólalt, az édesapa és a nagymama szerint kizárt, hogy az édesanyja ártott volna a gyermeknek. Az ő elméletük szerint a nőt megtámadták, hátulról leütötték, majd a csecsemőt elrabolták. Úgy gondolják, a brutális esethez köze lehet az édesanya korábbi partnerének is. A megrázó részleteket a linkre kattintva olvashatja el.

Tragédiák a múltból: további csecsemőgyilkosságok Magyarországon

Magyarországon sajnos nem ez lenne az első hasonló eset. Az elmúlt évtizedekben több csecsemőgyilkosság is történt:

1998-ban Bakonybánk szeméttelepén bukkantak egy újszülött holttestére.

2008-ban Sárberekben találtak elhunyt babát, a mai napig nem tudni, mi történt vele.

1984-ben Oroszlányban egy újszülöttet hagytak magára egy kartondobozban.

1977-ben egy 19 éves lány ölte meg saját gyermekét Csépen.

2013-ban Tatán egy anya rejtette konténerbe megfojtott kisbabáját.

2008-ban Mocsa településen egy édesanya dobta emésztőgödörbe gyermekét.

Babamentő inkubátorok – egy másik út

Fontos tudni, akik nem tudják vállalni gyermekük nevelését, több kórházban is működnek babamentő inkubátorok. Ezek az inkubátorok biztosítják az anya anonimitását, és a gyermek biztonságban új életet kezdhet. Például a tatabányai Szent Borbála Kórháznál is elérhető ilyen lehetőség. 2024-ben ide került egy kisfiú, akinek a kórház dolgozói az Olivér nevet adták.