Felfoghatatlan tragédia: gyilkosság áldozata lett az eltűnt csecsemő

Mint arról az Origo.hu is beszámolt, augusztus 20-án indított eljárást eltűnés miatt a Paksi Rendőrkapitányság, miután jelentették, hogy Nagydorogon eltűnt egy csecsemő. Délelőtt az az információ jutott el az Origo.hu-hoz, hogy a rendőrség nyomozást indított az ügyben, ami előrevetítette, hogy akár súlyos bűncselekmény is történhetett. Sajnos bebizonyosodott: csecsemőgyilkosság történt a településen.

Csecsemőgyilkosság Nagydorogon: a rendőrség tegnap délután megtalálta a kicsi holttestét. Képünk csupán illusztráció

Fotó: Anugrah Lohiya/Pexels.com

Csecsemőgyilkosság a kukoricásban

A rendőrség tájékoztatása szerint nagy erőkkel kezdték keresni a gyermeket szerdán, ám délután már csak a kicsi holttestét találták meg Nagydorog határában. Az elsődleges orvosi vélemény alapján a kisfiú halálát idegenkezűség okozta, vagyis gyilkosság történt. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást. A rendőrség által közzétett képen jól látszik, hogy igaznak bizonyult az az állítás, amelyet még a Kemma.hu tett közzé: a kukoricásban, vagy amellett találták meg a kicsi holttestét.

Úgy tudjuk, hogy a rendőrség néhány napon belül részletesebben beszámol az ügyről.