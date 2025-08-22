Nagydorogi csecsemőgyilkosság: megtörte a csendet az anya első gyerekének apja

A volt élettársa és családja kiáll a nő mellett, akit a rendőrség az augusztus 20-i, nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsít. Mint ismert, augusztus 20-án délelőtt eltűnt egy csecsemő Nagydorogon, amit a kicsi édesanyja jelentett be a rendőrségen. A hatóságok azonnal a gyermek keresésére indultak, délután fél 4-kor azonban már csak a holttestét találták meg. A nyomozók alapos felderítést végeztek, kikérdezték a családtagokat, elektronikus adathordozókat foglaltak le, kamerafelvételeket kértek be. A gyorsan beszerzett bizonyítékok alapján őrizetbe vették a 25 éves Viktóriát, a gyermek édesanyját, aki utoljára látta életben a csöppséget. Minden bizonnyal alapos okuk volt arra a rendőröknek, hogy ilyen hamar közöljék a gyanút a csecsemőgyilkossággal vádolt édesanyával. A család mindennek ellenére hisz a nő ártatlanságában.

Az elhunyt gyermek ágya a család nagydorogi házában. A csecsemőgyilkossággal az anyját gyanúsítják a hatóságok.

Fotó: Bors

Csecsemőgyilkosság: még sok a kérdőjel

Sajtóhírek szerint az anya azt állította, sétálni indult a kicsivel, majd hirtelen elvesztette az eszméletét és mire magához tért, a baba eltűnt. A nehezen hihető történetben feltűnik valamilyen fekete autó is, ám a rokonok állították, a nő nem emlékszik részletekre.

A Borsonline felkereste a gyilkossággal gyanúsított asszony édesanyját, Olgát és vőlegényét, akik kizártnak tartják, hogy a nő bántotta volna a kisfiút. Szerintük az ügy mögött a nő volt párja áll, akitől az asszonynak egy ötéves gyermeke van és aki korábban fenyegette őt. A Bors az említett férfit is megtalálta, aki elmondta: a rendőrök alaposan kihallgatták őt, azonban az alibije megfelelőnek tűnt, gyanúsítást vele nem közöltek, ám a telefonját még nem kapta vissza. A férfi elismerte: valóban fenyegette évekkel ezelőtt a gyilkossággal vádolt asszonyt.

Ebben a házban lakott a nő, akit a rendőrség a nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsít.

Fotó: Bors

Habár a viszonyuk korántsem felhőtlen, Viktória volt párja szerinte kifogástalanul nevelte közös gyermeküket, bár anyagilag nagyon rosszul álltak. A férfi reményét fejezte ki, hogy a gyilkossággal meggyanúsított asszonnyal közös fiuk ezután hozzá, vagy édesapjához kerül majd. Kiemelte: ha bebizonyosodik a nő bűnössége, akkor kitörlik őt az életükből.