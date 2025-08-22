Hivatalos: a rendőrség megnevezte az augusztus 20-i csecsemőgyilkosság gyanúsítottját

Péntek délelőtt 10 órakor tartott sajtótájékoztatót a rendőrség az augusztus 20-án történt nagydorogi csecsemőgyilkossággal kapcsolatban. A hatóság megerősítette a Magyar Nemzet tegnapi értesülését, miszerint a gyermek anyját gyanúsítják a bűncselekmény elkövetésével.

Nagydorog határában, a kukoricás mellett találták meg a kisded holttestét, a rendőrség az anyát gyanúsítja a csecsemőgyilkosság elkövetésével.

Csecsemőgyilkosság: először eltűnés miatt indított eljárást a rendőrség

Augusztus 20-án érkezett bejelentés a rendőrségre a kisgyermek eltűnéséről, hamarosan pedig körözést adott ki a Paksi Rendőrkapitányság. A gyermek keresését nagy erőkkel kezdték meg a rendőrök kutatómentőkkel közösen, ám csak a gyermek holttestét találták meg. Az elsődleges orvosi szakvélemény szerint a kisfiú halálát idegenkezűség okozta, vagyis meggyilkolták.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást.

A rendőrség részleteket közölt a nyomozásról

A péntek délelőtti sajtótájékoztatót Korcsmár Péter rendőr alezredes, bűnügyi osztályvezető tartotta, aki a nyomozás jelenlegi szakaszában a sajtó kérdéseire nem kívánt válaszolni. A rendőrtiszt megerősítette: jelenleg az édesanyát gyanúsítják a szörnyű bűncselekmény elkövetésével.

A sajtótájékoztatón Komlósné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője köszöntötte a megjelenteket.

A Teol.hu tudósítása szerint a 25 éves anyát csütörtökön őrizetbe vették, és kezdeményezték az ügyészségen a letartóztatását. A rendőrség az ügy előzményeiről annyit mondott: augusztus 20-án, 9 perccel délelőtt 10 óra előtt kaptak bejelentést arról, hogy az édesanya rosszul lett, elesett és mire magához tért, a csecsemője eltűnt. A kicsit végül 15:32-kor találták egy földes út mellett, élettelenül.

A rokonok az anya védelmére keltek, a helyiek kevésbé

A Teol.hu csütörtöki helyszíni riportjából kiderül, hogy a kisfiú nagymamája szerint kizárt dolog, hogy lánya ártott volna a szinte újszülött kisbabájának, a nő családja hasonló véleményen volt.

A Borsonline.hu helyszíni riportja szerint viszont a településen többen is arra gyanakodtak: vagy az anya, vagy egy családtag lehet az elkövető.