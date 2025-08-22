Videón a rendőrség sajtótájékoztatója a nagydorogi csecsemőgyilkosság kapcsán

Pénteken délelőtt sajtótájékoztatót tartott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság az augusztus 20-i, nagydorogi csecsemőgyilkossággal kapcsolatban. Az eseményen Szabó Zoltán rendőr ezredes, bűnügyi főkapitány-helyettes és Korcsmár Péter rendőr alezredes, bűnügyi osztályvezető ismertette az eddig megismerhető legfontosabb információkat.

A sajtótájékoztatón Komlósné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője köszöntötte a megjelenteket. A tájékoztatót dr. Szabó Zoltán rendőr ezredes, bűnügyi főkapitány-helyettes nyitja meg, majd Korcsmár Péter rendőr alezredes, bűnügyi osztályvezető folytatja a csecsemőgyilkosság ügyében.

Fotó: Makovics Kornel

Csecsemőgyilkosság: az anya tett bejelentést

Mint az a tájékoztatón elhangzott, a későbbi gyanúsított, a kéthetes kisbaba édesanyja tett bejelentést telefonon keresztül nem sokkal délelőtt 10 óra előtt augusztus 20-án. Akkor azt mondta: rosszul lett, elájult, majd mire magához tért, gyermeke már nem volt sehol.

A rendőrség nagy erőkkel kezdett a kicsi keresésébe, ám már csak a baba holttestét találták meg délután fél 4 körül. A hatóság jelenleg szakértők bevonásával vizsgálja az esetet. A baba 25 éves anyját meggyanúsították tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettével, a nőt őrizetbe vették, kihallgatták, valamint kezdeményezték a letartóztatását. Az sem kizárt, hogy a nőnek lehettek tettestársai is.

Íme a Teol.hu videója az eseményről, jelenleg ez minden, ami tudható: