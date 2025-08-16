Közeleg az invázió: elképesztő, hol van egyre több darázsfészek

Tolna megyében egyre gyakrabban fordul elő, hogy a közvetlen környezetünkben – akár a padlás, eresz alatti rész vagy falrések mélyén – egy darázsfészek a házban rejtőzik. A kéretlen vendégek nem csupán kellemetlenséget, hanem valós életveszélyt is jelenthetnek, ha nem ismerjük fel időben a fészkelési helyet. Egy ilyen esetben különösen fontos, hogy profi szakember végezze az eltávolítást – írja a teol.hu.

A szakemberek is javasolják, időben kezdjük el a rovarok irtását, főleg, ha rejtett darázsfészek van a házban

Darázsfészek a házban? Így védekezzünk ellene!

Az idei kánikulai időjárás és invazív darázsfajok elszaporodása miatt megszaporodtak a lakáshoz közeli fészkek, vagy épp a lakáson belüliek! A szakértők azt hangsúlyozzák, hogy a darazsak megzavarása – akár egy egyszerű, otthoni próbálkozás irtószerrel vagy egy seprűvel – heves támadást válthat ki, és akár súlyos csípéseket vagy allergiás reakciót is eredményezhet. Ezért meggyőződéssel állítják: a darázsfészek eltávolítását csak felkészült szakember végezze el.

A kártevőirtó szakemberek nemcsak biztonságosan távolítják el a fészket, de a fajismeretnek köszönhetően megfelelő módszereket és irtószereket alkalmaznak, valamint megakadályozzák a kolónia újraépítését. Emellett tanácsos alaposan átvizsgálni az épület külső részeit, bejáratokat – repedéseket, hézagokat –, ahol a darazsak megtelepedhetnek. A szakemberek szerint szeptembertől októberig várható a legnagyobb invázió, ezért a darázsirtás mostanra már sürgősen ajánlott.

Jelek, hogy darázsfészek van a házban

Zümmögés vagy kaparászás hallatszik a falakból, plafonból vagy padlásról – mintha egér lenne a házban, ám valójában azok darazsak

Intenzív darázsmozgás egy adott pont körül – ha több darázs rendszeresen be- és kirepül ugyanazon a helyen (például redőnytok, szellőző, ajtókeret), az fészek jelenlétére utal

Penészes vagy nedves foltok a plafonon – a fészek belső hőmérséklete elérheti a 30–35 Celsius-fokot, ami párakibocsátással jár

