Lába kélt több száz kiló dinnyének, ki nem találja, hogy mi történt

Feldúlt hangvételű posztban osztotta meg a követőivel egy férfi, hogy megsérült a Pécs és Harkány között lévő máriagyűdi elágazásban álló bódéja, amiről egy fotót is közzétett. Azt írta, 170 kg dinnyét loptak el tőle a Bama.hu cikke szerint.
"A családom közel 50 éve dinnyetermesztéssel foglalkozik, nagyapámig visszamenőleg. Az ominózus standon szintén közel 20 éve az én családom értékesíti ezt az imádott gyümölcsöt.
Soha semmi ilyesmi nem történt a 20 év alatt, sem rongálás, sem lopás.
Tegnap minden a szokásos módon történt, a középső húgom árulta a dinnyét, délelőtt 11 órától egészen este 19:30-ig. Ezt követően bepakolta a bódéba a megmaradt 12 darab, körülbelül 12-15 kg közötti görögdinnyét, illetve az árusításhoz szükséges eszközöket, ezután a bódéra felszerelt lakattal ellátott zárral bezárta a bódét és elindult haza. Szerda reggel nagyjából 9 óra magasságában mentem a helyszínre, szerettem volna még vinni dinnyét, hogy a mai árusításra elegendő áru legyen ott,
és akkor vettem észre, hogy a bódé hátulján 2 léc le van szakítva/törve,
és hiányzik a benne hagyott dinnye" - közölte a Bama.hu érdeklődésére a dinnyeárus.
A vármegyei újságírók szerint a tolvajok készülhettek a lopásra, azzal viszont biztos nem számoltak, hogy a bódé környezete be van kamerázva.