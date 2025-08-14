Lába kélt több száz kiló dinnyének, ki nem találja, hogy mi történt

Feldúlt hangvételű posztban osztotta meg a követőivel egy férfi, hogy megsérült a Pécs és Harkány között lévő máriagyűdi elágazásban álló bódéja, amiről egy fotót is közzétett. Azt írta, 170 kg dinnyét loptak el tőle a Bama.hu cikke szerint.

Dinnyét loptak el egy magyar árustól, így törték fel a ládáját

Fotó: Bama.hu

"A családom közel 50 éve dinnyetermesztéssel foglalkozik, nagyapámig visszamenőleg. Az ominózus standon szintén közel 20 éve az én családom értékesíti ezt az imádott gyümölcsöt.

Soha semmi ilyesmi nem történt a 20 év alatt, sem rongálás, sem lopás.

Tegnap minden a szokásos módon történt, a középső húgom árulta a dinnyét, délelőtt 11 órától egészen este 19:30-ig. Ezt követően bepakolta a bódéba a megmaradt 12 darab, körülbelül 12-15 kg közötti görögdinnyét, illetve az árusításhoz szükséges eszközöket, ezután a bódéra felszerelt lakattal ellátott zárral bezárta a bódét és elindult haza. Szerda reggel nagyjából 9 óra magasságában mentem a helyszínre, szerettem volna még vinni dinnyét, hogy a mai árusításra elegendő áru legyen ott,

és akkor vettem észre, hogy a bódé hátulján 2 léc le van szakítva/törve,

és hiányzik a benne hagyott dinnye" - közölte a Bama.hu érdeklődésére a dinnyeárus.

Dinnyét loptak el a kamerák előtt

A vármegyei újságírók szerint a tolvajok készülhettek a lopásra, azzal viszont biztos nem számoltak, hogy a bódé környezete be van kamerázva.