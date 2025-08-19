Megverte barátnője anyját, majd egy gyógyszertárat akart kirabolni az agresszív, drogfüggő férfi

Pár nappal ezelőtt érkezett a bejelentés egy Balaton-parti település kapitányságára, hogy egy 21 éves komlói férfi rátámadt a barátnője édesanyjára, súlyosan bántalmazta, a nő pedig megsérült. A helyi rendőrség elképesztő gyorsasággal, kevesebb mint fél óra alatt elkapta az agresszív, drogfüggő férfit, akit azonnal előállítottak – írja a borsonline.hu.

A 21 éves agresszív, drogfüggő férfi bántalmazta barátnője édesanyját, majd egy patikába is erőszakkal akart betörni. A fotó illusztráció

Drogfüggő férfi akarta kirabolni a balatoni gyógyszertárat

Úgy tudni, az agresszív férfi drogfüggő is, mivel a rendőrség által elvégzett kábítószergyorstesztje is pozitív lett. Így nemcsak súlyos testi sértés, hanem kábítószer birtoklása, továbbá lopás kísérlete miatt indult eljárás ellene, mivel egy helyi patikába is megpróbált erőszakkal behatolni.

A 21 éves férfi gyanúsítása során derült fény arra, hogy aznap délután, még elfogása előtt az egyik közeli gyógyszertárba is megpróbált erőszakkal bejutni. Ott megrongálta a fotocellás üveg ajtaját, így próbált bejutni azért, hogy gyógyszert lopjon magának.

Sajnos nem egyedi eset, hogy a drogok hatására valaki személyisége alapvetően agresszívvá válik. Nemrég az Origo is beszámolt annak a az apának az esetéről, akinek családja hosszú időn keresztül szenvedett a férfi bántalmazásai miatt. A családfő éveken át fizikailag és lelkileg is terrorizálta feleségét és gyermekeiket. Az apáról kiderült, hogy rossz társaságba keveredett és drogfüggő lett.