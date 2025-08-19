Elcsípték a taxist, aki drogot árult a Sziget fesztiválozóinak

Augusztus 7-én elfogtak három olyan brit férfit a Sziget Fesztiválon, akiknél felmerült a kábítószer birtoklás gyanúja. Így került képbe az a taxis, aki drogot árult a fesztiválozóknak a Beol.hu cikke szerint.
Ahogy a rendőrség oldaláról kiderül, a 38 éves férfi a gyanú szerint MDMA-t és kokaint árult, a britek pedig vettek tőle. A taxijában zajlott le a vásárlás.
A gyanú szerint nem először dílerkedett, rendszeresen árult drogot Budapesten, jellemzően a belvárosban.
A 38 éves férfit egy 6. kerületi parkolóban fogták el a budapesti nyomozók.
A kábítószergyorsteszt azt mutatta, hogy kokaint szívott vezetés előtt.
Amikor átnézték a taxiját, egy zokniba csomagolva 19 simítózáras zacskót, 8,5 gramm kábítószergyanús fehér port és 578 ezer forintot találtak. Ezeket lefoglalták, a férfit pedig bevitték a rendőrkapitányságra kihallgatásra. A BRFK Bűnügyi Főosztály Kábítószer Bűnözés Elleni Osztály nyomozói a férfit kábítószer-kereskedelem megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A három brit férfinek kábítószer birtoklása miatt kell felelnie.