Elcsípték a taxist, aki drogot árult a Sziget fesztiválozóinak

Augusztus 7-én elfogtak három olyan brit férfit a Sziget Fesztiválon, akiknél felmerült a kábítószer birtoklás gyanúja. Így került képbe az a taxis, aki drogot árult a fesztiválozóknak a Beol.hu cikke szerint.

Drogot adott el egy férfi a Szigeten Fesztiválozóknak, 2025 augusztusában elfogták a rendőrök

Fotó: Police.hu

Ahogy a rendőrség oldaláról kiderül, a 38 éves férfi a gyanú szerint MDMA-t és kokaint árult, a britek pedig vettek tőle. A taxijában zajlott le a vásárlás.

A gyanú szerint nem először dílerkedett, rendszeresen árult drogot Budapesten, jellemzően a belvárosban.

Nem csak árulta a drogot, maga is drogozott

A 38 éves férfit egy 6. kerületi parkolóban fogták el a budapesti nyomozók.

A kábítószergyorsteszt azt mutatta, hogy kokaint szívott vezetés előtt.

Amikor átnézték a taxiját, egy zokniba csomagolva 19 simítózáras zacskót, 8,5 gramm kábítószergyanús fehér port és 578 ezer forintot találtak. Ezeket lefoglalták, a férfit pedig bevitték a rendőrkapitányságra kihallgatásra. A BRFK Bűnügyi Főosztály Kábítószer Bűnözés Elleni Osztály nyomozói a férfit kábítószer-kereskedelem megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A három brit férfinek kábítószer birtoklása miatt kell felelnie.