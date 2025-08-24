Az M7-es is elesett, sátrazni lehetne, akkora a dugó

Baleset történt az M7 autópálya főváros felé vezető oldalán a 90-es km-nél, ami miatt kora délutánra már 5 km-es dugó alakult ki a főváros felé - írta meg a Sonline.hu. A helyi hírportálnál úgy tudják, két autó ütközött össze Balatonvilágosnál.

Dugó az M7-es autópályán (illusztráció)

Fotó: Sonline.hu

Nem csak ez a baleset okoz fennakadást a közlekedésben.

Az augusztus 20-ai hétvégén sokan pihentek a Balatonnál, ami miatt eleve erős a forgalom az M7-es autópályán.

Hosszú, tömött sorokról számoltak be a Letenye felé vezető oldalon, a 90-es km-nél lévő Veszprém és Balatonfüred közötti csomópontnál, de a Budapest felé vezető oldalon, a 90-es km-nél lévő Balatonvilágos-Enying-Balatonakarattya csomópontnál is.

Emiatt is nagy a dugó

Az autópálya melletti motoros versenypályán egész napos versenyt tartanak így a közeli 71-es és 710-es főúton, valamint a Lepsény és Pétfürdő összekötőúton illetve a Polgárdi és Balatonakarattya közötti mellékúton is erős járműmozgásra készüljenek"

- írta meg a Sonline.hu

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársai azt kérik, közlekedjenek óvatosan, körültekintően, tartsák be a követési távolságot és figyeljenek a másik autóra.

Eközben az M1-es autópályán egymást érik a balesetek, és az M3-asra is mentőhelikoptert kellett küldeni egy súlyos balesethez, amelyről már fotók is érkeztek.