Ez tényleg durva: beszaltózott az árokba, áll a forgalom

Árokba borult egy személygépkocsi a 2-es úton, egyre nagyobb a torlódás. A durva baleset során az autó fejtetőre állt, majd az oldalára fordult az út menti árokban a 2-es számú főút 51-es kilométerénél. Az esettel kapcsolatban megszólalt Juhász László, a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalvezetője – írja a Noon.hu.

A durva baleset elszenvedőjét kórházba szállították, miután kiszabadították az autóroncsból Fotó: Illusztráció (MW)

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az arra járó közlekedők még a tűzoltók és a mentők megérkezése előtt kiszabadították az árokba borult autó vezetőjét. A rétsági hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, egy sávot lezártak.

Az Országos Mentőszolgálat közleményében az áll, hogy a 40 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállították a kórházba.

