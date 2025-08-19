Durva baleset a körforgalomban – sokkoló felvételek

Egy térfigyelő kamera is rögzítette a durva baleset idején történteket, amely kedden délután zajlott Salgótarjánban. A forgalmas csomópontnál, ahol a Rákóczi út, a Füleki út és a Salgó út találkozik a körforgalomban, három autó ütközött össze – írja a nool.hu.

A durva baleset miatt félpályán, rendőri irányítással haladt a forgalom

Fotó: nool.hu

Durva baleset Salgótarjánban a Füleki úti körforgalomnál

A baleset következtében a forgalmat rendőrök irányították, a helyszínelés ideje alatt csak fél pályán haladhattak a járművek. A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság megbízott sajtóreferense, Verebélyiné Illés Beáta tájékoztatása szerint a karambol három személygépkocsit érintett.

A történtekről készült, nem mindennapi felvétel a környék térfigyelő kamerájának köszönhetően vált láthatóvá.

Az M1-esen is baleset történt a délelőtti órákban: összeütközött két személyautó az autópálya 140-es kilométerénél, a Hegyeshalom felé vezető szakaszán, Mosonszentmiklós térségében.