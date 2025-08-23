Tíz hónapos kisfiú szenvedett súlyos égési sérüléseket, mutatjuk, mi történt!

Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy 10 hónapos kisfiú csütörtök délután Ócsán, az esethez riasztottak egy mentőhelikoptert is. A baleset körülményeiről a család szomszédja nyilatkozott a Borsonline-nak.
Csütörtökön egy tíz hónapos tipegő magára rántotta a forró vízzel teli felmosóvödröt. Az édesanyja, habár a közelben volt, olyan gyorsan történt az eseménysor, hogy nem tudta megakadályozni a bajt és sokkos állapotba került. Magába roskadva hívta a szomszédját, aki azonnal átrohant, és rögtön hívta a mentőket. Mentőhelikopter érkezett a gyermekért, hiszen első- és másodfokú égési sérülései keletkeztek. Nyomban az égési centrumba szállították.
Ahogy utóbb kiderült, a kisfiú a vödörbe akart kapaszkodni, így akart felállni. A forró víz a kicsi bal kezét és lábát égette meg. A külföldi háromgyermekes édesanyja azonnal felhívta a szomszédját, és a helyszínre siető asszonnyal hideg vízzel borogatták a kicsit a mentősök kiérkezéséig.
Amint felvettem a telefont, hallottam, hogy baj van. Amikor idejöttem, akkor már le volt vetkőztetve a kicsi, már csak pelus volt rajta. Mondtam, hogy rögtön hideg víz, aztán beletette a kis kádba és azzal locsolgatta, de szegény nagyon sírt, szerintem sokkos állapothoz közel volt a pici
– nyilatkozta a szomszédasszony a Tényeknek.
Mentőhelikopter, több mentőautó és speciális gyermekmentő is érkezett a helyszínre, az orvosok amint a helyszínre érkeztek, azonnal átvették a kicsi ellátását – írja a Bors.
A kisfiút, miután csillapították a fájdalmát, az égési centrumba szállították. Ahogy megtudtuk, a gyermek azóta már sokkal jobban van, és pénteken haza is engedték a családjához.
Nyitókép: Illusztráció (Yan Krukau/Pexels)