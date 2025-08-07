Elásta a múltat: három évig rejtegette titkát a gyilkos

Halált okozó testi sértés miatt emelt vádat a Somogy Vármegyei Főügyészség egy idős szóládi férfi ellen, aki 2022-ben bántalmazta nőismerősét, majd elásta a holttestét a hátsó udvarban. A rendőrség csak három évvel később, 2025 januárjában találta meg az asszony földi maradványait – írja a sonline.hu.

A férfi az udvarban elásta a bántalmazás áldozatát

Fotó: sonline.hu

A férfi és az 50 év körüli nő már évek óta ismerték egymást. A nő rendezetlen életvitelű volt, gyakran látogatta meg a férfit, ilyenkor együtt italoztak, ő kimosta a férfi ruháit, és olykor pénzt is kért tőle. A nő viselkedése többször is botrányos volt, ami miatt a férfi már korábban is bántalmazta – emiatt korábban felfüggesztett börtönbüntetést kapott.

Ez a korábbi ítélet nagy sérelmet okozott a férfiban. 2022 májusában a nő ismét megjelent a házánál – pénzt kért, és a mellékhelyiséget is használni akarta. A férfi nem akarta beengedni, így az asszony a hátsó udvarba ment. Ezután újra pénzt kért, amitől veszekedés alakult ki kettejük között. A férfi ekkor szemére vetette a nőnek, hogy miatta kapott büntetést, és egyre indulatosabbá vált.

Elásta, majd évekig hallgatott róla

A vita tettlegességig fajult: a férfi lökdösni kezdte a nőt, aki nem volt hajlandó elhagyni az udvart, tovább szidta őt.

A férfi ezután nagy erővel arcon ütötte a nőt, aki az ütéstől egy vascsőnek esett, majd a földre rogyott, és elvesztette az eszméletét.

A férfi körülbelül 10–15 percig próbálta szólongatni, de mivel a nő nem tért magához, a holttestet elásta a kertben, a ruháit pedig kidobta.

A rendőrség az évek során rendszeresen ellenőrizte a férfit, mígnem egy 2025 januárjában tartott helyszíni szemlén megtalálták a nő maradványait. A szakértői vizsgálat szerint a halál oka a fejre mért ütés és az azt követő vascsőhöz csapódás volt.

A férfi beismerte tettét, jelenleg is letartóztatásban van.

Kedélyeket borzolja az az eset is, amikor a 13 éves kamasz fiú rátámadt édesanyjára és nagymamájára. Jelenleg itt tart az ügy.