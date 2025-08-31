1928. augusztus 12-e emlékezetes nap volt a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei Tápiószelén élőknek. Ekkor történt ugyanis, hogy csendőrök gyűrűjében sétált végig a község főutcáján a 43 éves, özvegy Palcsó Jánosné ikertestvérével, Fehér Istvánnéval együtt. A helyiek, akik jól ismerték a két Bognár lányt, mind kitódultak az utcára, hogy láthassák a nagy eseményt és közben arról sugdolóztak, ami történt. A két asszony nem volt jóban, gyűlölködő pillantásokat vetettek egymásra. Az egyikük elégette az unokáját.

Elégette az unokáját egy tápiószelei asszony

Fotó: Hirschler András/Fortepan

Öt évvel korábban

Fehér Istvánné, akinek a háza szomszédos volt testvéréével, 1922 februárjában egy levéllel rohant át Palcsónéhoz. Az unokahúga írta neki és az állt benne, hogy olyat tett, ami miatt inkább öngyilkos lesz, de nem mer az anyja szeme elé kerülni. A 16 éves Palcsó Borbála akkor pár hónapja már Budapesten lakott és dajkaként kereste meg a betevőt. Megismerkedett egy férfivel. Az sosem derült ki, hogy kivel, de nem is találták fontosnak a csendőrök, mivel, amikor megtudta, mi történt, a férfi hallani sem akart többet a kamaszlányról. A levél után az édesanyja telegráf üzenetet küldött Borbálának, hogy azonnal menjen haza. Otthon aztán megkapta a magáét. Palcsóné önkívületi állapotban szidta, ütötte-verte a lányát, végül kikergette az udvarra.

Hogyisne, hogy itt adj életet annak az ördögfiókának! — kiáltotta utána az anyja. — Itt, ahol még négy kis húgod néz a világba!”

– idézi a szavait a Friss Újság 1928. augusztus 15-i száma.

A cikk tudósítója szerint az áldott állapotba került lányt megszánta a nagynénje és átköltöztette magához. Pár nap múlva Borbála egy kisfiúnak adott életet.

Csak néhány napig gyönyörködhetett a cselédleány gyermekében, mert egy napon eltűnt mellőle a csecsemő. Hiába érdeklődött gyermeke iránt. Anyjától nem kapott más választ, minthogy a gyermek meghalt és el is temették. Amint, a cselédleány erőre kapott a tragédia okozta sokkból, összekötötte batyuját és ismét visszatért a fővárosba szolgálni”

– ez már a Pesti Hírlap 1929. június 25-i számában olvasható. Borbála úgy tudta, hogy álmában ráfeküdt a kisbabára, aki ettől megfulladt.

Teltek-múltak az évek, és a faluban terjedni kezdett a szóbeszéd, miszerint a csecsemőt meggyilkolták.

Ez egészen addig pletyka maradt, amíg a két testvér össze nem veszett és Fehérné bíróság elé nem citálta a testvérét öt évvel lánya szülése után. Amikor a községháza előtt újra találkoztak, „az egyik hirtelen indulatból kikiáltotta a bűnt” – fogalmaz Friss Újság.