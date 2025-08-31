1928. augusztus 12-e emlékezetes nap volt a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei Tápiószelén élőknek. Ekkor történt ugyanis, hogy csendőrök gyűrűjében sétált végig a község főutcáján a 43 éves, özvegy Palcsó Jánosné ikertestvérével, Fehér Istvánnéval együtt. A helyiek, akik jól ismerték a két Bognár lányt, mind kitódultak az utcára, hogy láthassák a nagy eseményt és közben arról sugdolóztak, ami történt. A két asszony nem volt jóban, gyűlölködő pillantásokat vetettek egymásra. Az egyikük elégette az unokáját.
Fehér Istvánné, akinek a háza szomszédos volt testvéréével, 1922 februárjában egy levéllel rohant át Palcsónéhoz. Az unokahúga írta neki és az állt benne, hogy olyat tett, ami miatt inkább öngyilkos lesz, de nem mer az anyja szeme elé kerülni. A 16 éves Palcsó Borbála akkor pár hónapja már Budapesten lakott és dajkaként kereste meg a betevőt. Megismerkedett egy férfivel. Az sosem derült ki, hogy kivel, de nem is találták fontosnak a csendőrök, mivel, amikor megtudta, mi történt, a férfi hallani sem akart többet a kamaszlányról. A levél után az édesanyja telegráf üzenetet küldött Borbálának, hogy azonnal menjen haza. Otthon aztán megkapta a magáét. Palcsóné önkívületi állapotban szidta, ütötte-verte a lányát, végül kikergette az udvarra.
Hogyisne, hogy itt adj életet annak az ördögfiókának! — kiáltotta utána az anyja. — Itt, ahol még négy kis húgod néz a világba!”
– idézi a szavait a Friss Újság 1928. augusztus 15-i száma.
A cikk tudósítója szerint az áldott állapotba került lányt megszánta a nagynénje és átköltöztette magához. Pár nap múlva Borbála egy kisfiúnak adott életet.
Csak néhány napig gyönyörködhetett a cselédleány gyermekében, mert egy napon eltűnt mellőle a csecsemő. Hiába érdeklődött gyermeke iránt. Anyjától nem kapott más választ, minthogy a gyermek meghalt és el is temették. Amint, a cselédleány erőre kapott a tragédia okozta sokkból, összekötötte batyuját és ismét visszatért a fővárosba szolgálni”
– ez már a Pesti Hírlap 1929. június 25-i számában olvasható. Borbála úgy tudta, hogy álmában ráfeküdt a kisbabára, aki ettől megfulladt.
Teltek-múltak az évek, és a faluban terjedni kezdett a szóbeszéd, miszerint a csecsemőt meggyilkolták.
Ez egészen addig pletyka maradt, amíg a két testvér össze nem veszett és Fehérné bíróság elé nem citálta a testvérét öt évvel lánya szülése után. Amikor a községháza előtt újra találkoztak, „az egyik hirtelen indulatból kikiáltotta a bűnt” – fogalmaz Friss Újság.
Egy csendőr ezt meghallotta és ott helyben vallatni kezdte az asszonyokat, aztán a tápiószelei csendőrség vezetője is kikérdezte őket. Sok munkájába telt, amíg sikerült szóra bírnia a két nőt és akkor sem tettek beismerő vallomást, sőt, eleinte mindketten mindent tagadtak. Szép lassan azonban elkezdett kirajzolódni, mi történt a végzetes napon, amikor úgy döntöttek, a kisfiú „nem maradhat”. Kiderült, hogy özvegy Tóth Sándorné szülésznő is segített a gyilkos ikreknek.
A csecsemőt elrabolták az anyja mellől, megfojtották és kivitték a római katolikus temetőbe.
1922 februárjában éppen az elhunyt Medvés Imre sírját földelték be. A sír széléről a göröngyöket félrehajították, és letették a sírba a gyermeket. Téli idő volt akkor, ezért az ásó nem fogott mélyre. Csak úgy felületesen földelték el az ártatlanságot, azt gondolva, hogy tavasszal majd rendes sírt ásnak neki. A kegyetlen hideg télen éhező kóbor kutyák vonultak át a falun. Valószínűség szerint ezek a kutyák kikaparták a gyermekhullát és felfalták. Mert a nyomozás során a szörnyű bűntény tárgyi bizonyítéka, a gyermekhulla, vagy ennek csontjai nem kerültek elő”
– írta meg a Friss Újság.
Ezután derült ki, hogy a csontok azért nem kerülhettek elő, mert nem maradt csak por és hamu a csecsemő után. A nagyanyja ugyanis elégette a megfojtott kisdedet, akinek a katolikus temetőbe ásott hamvait sikerült kiásniuk és átvinni a reformátusba. A három asszonyt letartóztatták. Az ikrek belenyugodtak, a szülésznő viszont ártatlannak vallotta magát és kérte a felmentését. A bíró úgy döntött, ő szabadlábon védekezhet.
A nagymama eleinte azt mondogatta a nyomozóknak, hogy a kisfiú nem is élt, mivel holtan született, amit Fehérné tagadott, aztán már azt bizonygatta, hogy a testvére ölte meg a kicsit.
Bár mindketten a másikra mutogattak, a lánya megverése, és a többi esemény miatt végül a kisfiú nagymamáját vádolták meg a csecsemőgyilkossággal, a szülésznőt pedig azzal, hogy ő volt a bűntény értelmi szerzője. A Pestvidéki Királyi Törvényszék bírája úgy döntött, hogy az ügyet a falusiak előtt, Tápiószelén tárgyalják. Az Új Barázda 1929. november 13-i száma szerint a gyilkos nagymamát végül jogerősen öt évnyi fegyházbüntetésre, ikertestvérét és egyben bűntársát, Fehérnét pedig másfél évnyi börtönbüntetésre ítélték amellett, hogy a szülésznőt felmentették a vádak alól.
