Rendkívüli

Hármas karambol az M3-ason, a bámészkodók miatt növekszik a torlódás

Pintér Bence Istvánnak

Ha nincs ott, a gyerek meghal – életet mentett a strandon egy magyar fiatal

Súlyos tragédiát előzött meg Pintér Bence István a zalakarosi strandon. Az úszómesteri képesítéssel rendelkező fiatal életet mentett, amikor kihúzott egy gyermeket a medencéből, akiről úgy tűnt: nincs eszméleténél.
Pintér Bence Istvánnakéletet mentettcsúszdaZalakarosi Fürdőstrand

Pintér Bence István ismerősével csúszdázott a Zalakarosi Fürdőben, amikor észrevette, hogy egy kisgyerek, aki épp lecsúszott, mozdulatlanul fekszik a medence alján. A fiatal azonnal látta, hogy elkél a segítség és végül életet mentett – írta a Zaol.hu.

A zalakarosi fürdő csúszdái, ahol életet mentett Pintér Bence István.
Fotó: Strobl Gábor

Életet mentett a strandon

Gyorsan lecsúszott, majd kihúzta a vízből a gyermeket a medence szélére. A fiatalember utólag elmondta: úszómesteri képesítéssel rendelkezik, így nem volt kérdés számára, hogy azonnal közbe kell avatkoznia. 

A Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója, Végh Andor kiemelte az eset kapcsán, hogy nagyon hálásak Pintér Bence Istvánnak, aki nagy lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot. Az igazgató telefonon már megköszönte az életmentést, ám személyesen is fel fogja keresni a fiút.

A napokban történt az eset, amikor egy Albániában nyaraló magyar rendőr két ember életét is megmentette: egy anya elvesztette eszméletét, a kislánya pedig pánikba esett, miközben a tengerben fürödtek. A rendőr ezt észlelve azonnal cselekedett.

 

