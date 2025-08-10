Egy férfi kábítószer-kereskedelemre szakosodott szervezetet hozott létre 2020 januárjában, amely előállította és terjesztette is a tiltott szereket. A dílerre súlyos büntetés vár, akár életfogytiglant is kaphat. Egy év alatt elképesztő mennyiséget: közel 14 kg kokaint, 316 kg marihuánát, 66 kg amfetamint, 1 kg metamfetamint és több ezer extasy tablettát tárolt és értékesített – írja a Duol.hu.

Akár életfogytiglani börtönt is kaphat az a díler, aki egy év alatt 14 kiló kokaint és 316 kiló marihuánát értékesített. Képünk csupán illusztráció

Fotó: Unsplash

Életfogytiglan vár a nagykereskedőre

A Székesfehérvári Törvényszék elsőfokon 8 év fegyházra, 1 millió forint pénzbírságra és 8 év közügyektől való eltiltásra ítélte a férfit. Ezen felül csillagászati összegben, 529 millió forintban rendelt el vagyonelkobzást. Az ügyben a Győri Ítélőtábla hozhat jogerős ítéletet, a Győri Fellebbviteli Főügyészség életfogytig tartó szabadságvesztést kért a vádlottra.

