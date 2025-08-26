Egy hajszálon múlt egy motoros élete az M7-esen – videó

Hétfőn az M7-es autópályán drámai pillanatok játszódtak le, amelyekről felvétel is készült. A videón látható, amint egy fekete autó sofőrje egy hirtelen és életveszélyes manőverrel majdnem súlyos balesetet okozott – írja a Feol.hu

Életveszélyes pillanat: a motoros hajszálon múlt, hogy nem ütközött a kisodródó autóval az M7-esen

Fotó: MKIF

A belső sávban haladó autós látszólag minden ok nélkül, az elválasztó korlát felé sodródott. Amikor sofőr rájött, hogy baj van, hirtelen elrántotta a kormányt, amitől elvesztette uralmát a kocsi felett.

Életveszélyes helyzetben a motoros

Az autó előbb a belső szalagkorlátnak ütközött, majd irányíthatatlanul átsodródott a külső sávba, ahol a sztráda szélén lévő korlátnak csapódott. Csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt tömegbaleset. Az ütközés pillanatában külső sávban haladó motoros párt centiméterre kerülte el a kocsit. Csak a szerencsének köszönheti, hogy túlélte a helyzetet. Az MKIF (Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.) úgy fogalmazott:

a motoros akár a „második születésnapját” is ünnepelhette volna aznap.

