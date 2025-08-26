Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiszivárgott a titkos terv: Oroszország NATO-csatlakozásáról van szó

szalagkorlát

Egy hajszálon múlt egy motoros élete az M7-esen – videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy autós kis híján elsodort egy szabályosan közlekedő motorost az M7-es autópályán. Életveszélyes helyzetet élt túl.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szalagkorlátcsodajárműéletveszélyesbalesetmódsofőrautótragédia

Hétfőn az M7-es autópályán drámai pillanatok játszódtak le, amelyekről felvétel is készült. A videón látható, amint egy fekete autó sofőrje egy hirtelen és életveszélyes manőverrel majdnem súlyos balesetet okozott – írja a Feol.hu

Életveszélyes pillanat: a motoros hajszálon múlt, hogy nem ütközött a kisodródó autóval az M7-esen
Életveszélyes pillanat: a motoros hajszálon múlt, hogy nem ütközött a kisodródó autóval az M7-esen
Fotó: MKIF

A belső sávban haladó autós  látszólag minden ok nélkül, az elválasztó korlát felé sodródott. Amikor sofőr rájött, hogy baj van, hirtelen elrántotta a kormányt, amitől elvesztette uralmát a kocsi felett. 

Életveszélyes helyzetben a motoros

Az autó előbb a belső szalagkorlátnak ütközött, majd irányíthatatlanul átsodródott a külső sávba, ahol a sztráda szélén lévő korlátnak csapódott. Csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt tömegbaleset. Az ütközés pillanatában külső sávban haladó motoros párt centiméterre kerülte el a kocsit. Csak a szerencsének köszönheti, hogy túlélte a helyzetet. Az MKIF (Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.) úgy fogalmazott: 

a motoros akár a „második születésnapját” is ünnepelhette volna aznap.

Az a lány is elvesztette uralmát a jármű felett, aki egy nagyobb, fiatalokból álló társasággal rollerrel száguldozott Kaposvár utcáin.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!