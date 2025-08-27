Elfogták a férfit, aki kutyát uszított haragosára, majd meg is szúrta

Látványos rendőrségi akció tanúi lehettek augusztus 25-én a járókelők Gyöngyösön. A zsaruk és a városrendészek a Duranda nevű városrészben elfogták az emberölés kísérlete miatt körözött férfit - számolt be az esetről a Borsonline.hu.

Elfogták a férfit, aki korábban kutyát uszított haragosára, majd meg is szúrt Fotó: Városrendészet Gyöngyös/Facebook

A 31 éves H. M.-re egy 2022 júliusában elkövetett bűncselekmény miatt adtak ki körözést. Akkor a terhelt és haragosa egy korábbi nézeteltérésüket akarták rendezni, de hamar szóváltásba keveredtek. A vita hevében H. M. a kutyáját a másik férfire uszította, a sértett egy földön talált csővel próbált védekezni, azonban az állat a földre teperte őt, és test-szerte megharapta. A vádlott ezután kést rántott és a lábszárán megszúrta haragosát. A további támadásnak a sértett egyik rokonának közbelépése vetett véget.

Elfogták, bár nem biztos, hogy szökni akart

A vádemelés idén januárban történt, a tárgyaláson azonban H. M. már nem jelent meg, ezért elfogatóparancsot adtak ki ellene. A Borsonline úgy értesült, hogy időközben a férfi elköltözött, új lakcímét azonban nem jelentette be, így nem kizárt, hogy ezért nem értesült a tárgyalásról. Ítélethirdetés szeptemberben várható, ha bűnössége bebizonyosodik, akár több évnyi börtönbüntetést is kaphat.

