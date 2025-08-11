Hírlevél

szökevény

Elfogták a nyírpazonyi baleset helyszínéről elszökő sofőrt

A múlt héten történt súlyos baleset után a rendőrség nagy erőkkel kezdte meg az elkövető felkutatását. Végül több napos keresés után elfogták a szökevényt, aki magára hagyta a sérültet.
Egy férfit két különböző bűncselekménnyel gyanúsítják, miután múlt héten csütörtök éjjel karambolozott, majd megszökött a helyszínről. A baleset Nyíregyháza és Nyírpazony között történt, és a rendőrök hétfőn elfogták a szökevényt - írja a Szon.hu

Elfogták a baleset helyszínéről elmenekült sofőrt a rendőrök
Elfogták a baleset helyszínéről elmenekült sofőrt a rendőrök
Fotó: Sipeki Péter

Az ütközés a főútvonalon zajlott, emiatt az út teljesen le volt zárva. A nyíregyházi tűzoltók gyorsan a helyszínre érkeztek, és a mentők is azonnal megkezdték a sérült ellátását. 

Elfogták a nyírpazonyi baleset elkövetőjét

Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint egy körülbelül 50 éves nő könnyebb sérülésekkel került kórházba. A megyei rendőrség pénteken jelentette, hogy az egyik jármű vezetője a baleset után elhagyta a helyszínt, ezért nagy erőkkel keresték. Több napos rejtőzködést követően, augusztus 11-én sikerült elfogniuk.

 

