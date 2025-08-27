Elgázolták a Keletinél: öt körözés volt ellene érvényben

Augusztus 26-án, délután negyed négy körül egy 22 éves férfit elgázolt egy autó a Keleti pályaudvar mellett - írja a Borsonline.hu.

A Keleti pályaudvarnál egy körözött férfit elgázolt egy autó a kijelölt gyalogátkelőn

Fotó: Unplash.com

A fiatalember a rendőrök észlelése után futásnak eredt, majd a Kerepesi úti gyalogátkelőn, a piros jelzés ellenére rohant át az úttesten, ahol egy szabályosan közlekedő jármű elütötte. A férfit a mentők súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

Elgázolt körözött férfi a Keleti pályaudvarnál

A balesetet követő adatellenőrzés során kiderült, hogy a férfi ellen öt körözés is érvényben volt – többek között letöltendő szabadságvesztés, garázdaság gyanúja és szabálysértési elzárás miatt keresték. A Budapesti Rendőr-főkapitányság szabálysértési eljárásban vizsgálja az eset körülményeit.

Egy 75 éves férfi szemrebbenés nélkül gázolt el egy gyalogost a zebrán. Jelenleg itt tart az ügy.