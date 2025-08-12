Elgázolták a férfit, aki részegen, keresztbe feküdve aludt a közúton

Tavaly október 8-án történt, hogy egy sofőr Békés felől Tarhos irányába autózott az esti órákban, amikor 60 km/h-ás sebességgel áthajtott egy férfin, aki keresztbe feküdt az úton. A 28 éves sofőr egy egyenes szakaszon haladt, ám figyeletlen volt és csak későn észlelte az úton keresztbe fekvő részeg áldozatot, akit érdemi lassítás nélkül elgázolt – írja a Beol.hu.

Fotó: Beol.hu

Túlélhette volna az elgázolt férfi, ha időben fékez a sofőr

Az ügyészség úgy ítélte meg, hogy a földön fekvő férfi már 80 méter távolságból látható volt, és emiatt a sofőr meg tudott volna állni.

Ha 60 km/h sebességgel közlekedik, akkor

vészfékezés esetén 36,4 méter után állt volna meg,

intenzív fékezés esetén ez a távolság 41,8 méter,

míg lassító fékezés során 51,3 méter a féktávolság.

Ha tehát a sofőr időben észleli a földön fekvő férfit, akkor bizonyosan meg tudott volna állni. A részeg áldozat olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen szörnyethalt. A Gyulai Járási Ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt emelt vádat és próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetésre, valamint közúti járművezetéstől eltiltásra tett indítványt. Ha a sofőrt bűnösnek találják, akkor a 780 ezer forintos bűnügyi költség is az ő sara lesz.

