Elképesztő csalás: nem hinné el, hogyan trükköznek az üvegvisszaváltónál!

Sokaknak meggyűlt a baja a kezdetekkor a MOHU üvegvisszaváltóival, hiszen az átállási időszakban nehéz volt követni, melyik palack visszaváltható, illetve melyik régi, amit nem fogadott el az automata. Azóta már teljesen átállt az ország a visszaváltható palackokra, azonban mégis akadnak olyanok, akik a régi palackokkal próbálkoznak. A trükkös csalónak több ilyen PET-palackja is volt, de nem akarta, hogy kárba vesszen, ezért elképesztő csalást eszelt ki – írja a boon.hu.

Elképesztő csalás a REponton: a férfi jogtalan haszonszerzés céljából trükközött a visszaváltónál

Fotó: BOON/MOHU

Elképesztő csalás a miskolci REponton

A csalás ügyében a Miskolci Járási Ügyészség járt el: vádat emeltek azzal a miskolci férfival szemben, aki nem visszaváltható palackokkal próbálta átverni a MOHU palackautomatáit. Az ügyészség információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettével vádolja az elkövetőt, aki 2025. március 10-én délután, egy miskolci bevásárlóközpontban található üvegvisszaváltónál hamisított vonalkódokkal próbálta visszaváltani a nem megfelelő PET-palackokat. A trükkös csaló hamis vonalkódokat ragasztott fel az érvénytelen italosdobozokra azért, hogy így hátha sikerül visszaváltani azokat.

Az elképesztő csalás során összesen 184 db meghamisított vonalkódot használt fel, így helyezte el a dobozokat az üvegvisszaváltó automatában, amivel jogtalanul szerezte meg a visszatérített betéti díjat.

A vádlott összesen 9.200 Ft kárt okozott a REpont tulajdonosának, amely azóta sem térült meg. A tárgyalás során kiderült, hogy az elkövető büntetett előéletű, többszörös visszaesőnek minősül, ezért az ügyészség elzárást, közérdekű munkavégzést, pénzbüntetést, valamint a vonalkódok elkobzását indítványozta vele szemben.

Élen jár Magyarország Európában

Az idei nyár minden eddiginél aktívabb időszak volt a MOHU visszaváltási rendszerében: voltak napok, amikor több mint 15 millió italcsomagolást váltottak vissza országszerte. A 2024-ben indított rendszer azóta már több mint 2,7 milliárd darab palackot, dobozt és üveget gyűjtött össze.